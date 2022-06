"Solucionó harto": Coté López actualiza el estado de su pelo tras fallido tratamiento capilar

09 jun. 2022 - 09:20 hrs.

Durante el pasado miércoles, María José "Coté" López impactó en redes sociales tras dejar en evidencia el grave daño que tuvo su pelo luego de someterse a un tratamiento capilar (bótox), ya que el producto que le aplicaron lo dejó como una "virutilla".

La modelo compartió el mal resultado a través de su cuenta de Instagram, donde se mostró bastante afligida y al borde de las lágrimas. "Se me cortó todo el pelo y me quedó como una virutilla. Les juro que estoy mal", contó a sus seguidores.

Todo sucedió luego de que asistiera a la peluquería de una conocida, con la idea de renovar su look y darle más brillo a su cabellera rubia, sin embargo, el procedimiento tuvo el efecto contrario.

"Solucionó harto"

Según su relato, hasta pensó en demandar al centro estético, pero no lo hizo porque conoce a la dueña del local. "No llegan a entender cómo está de asqueroso, es una paja... es una cosa que no la puedo tocar", lamentó.

Ahora, Coté actualizó el estado de su melena y señaló que se aplicó un nuevo tratamiento para reparar el daño. "He recibido muchos mensajes por el pelo, les quiero agradecer por todos sus consejos", partió contando en el formato stories, con más tranquilidad.

"Hoy día me aplicaron un tratamiento que se llama Joico y después una cosa que se llama K18", detalló en el registro, en el que enseñó que su cabello está más sano. "Solucionó harto, un 40%", aseguró.

En este sentido, manifestó que si bien "está medio aspero", se siente más conforme con el resultado y remarcó que se está tomando esta situación con optimismo.

"Ustedes saben que a mí me dura un ratito no más y yo soy positiva, así que el próximo tratamiento va a estar mejor y ya damos vuelta la página", sentenció.

