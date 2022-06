Anuel AA anuncia sus planes de boda con Yailín mientras fans se preocupan por su delgadez: "El desamor de Karol G"

08 jun. 2022 - 23:15 hrs.

Anuel AA y Yailín están viviendo su idílico amor y acaban de anunciar que pronto esperan concretar sus planes boda y crear una familia. Sin embargo, los fans del intérprete de trap están preocupados por su drástica bajada de peso.

La pareja anunció su romance en enero del 2022. Desde entonces, han estado envueltos en varias polémicas y críticas, pues muchos fans creen que el cantante aún sigue enamorado de su exnovia Karol G.

Todo sobre Anuel AA

Anuel AA reaparece en Instagram y preocupa su delgadez

A la par de su sonado romance, Anuel está apoyando a su novia en su carrera musical, mientras trabaja por volver y mantenerse en la escena musical. En su última publicación, anunció lo que será su próximo sencillo “Me fui de gira”.

El anuncio causó emoción entre sus seguidores. Sin embargo, el drástico cambió físico que ha tenido el cantante es también motivo de alarma entre sus fans.

“Pero ese Anuel no me agrada. Está muy flaco además con las pelucas al lado”; “¿Bebé qué pasó?”; “Se lo está llevando duro el desamor”; “Está así por el desamor de Karol G. Nadie que sea feliz anda así de acabado, eso no es flacura, eso es mala vida”, fueron algunos de los comentarios negativos

Quieren tener hijos: las últimas declaraciones de Anuel y Yailin

A pesar de que muchos fans aún creen que Anuel AA pasa por una mala racha en su vida amorosa, todo parece indicar que es todo lo contrario y que se encuentra más feliz que nunca.

En una entrevista que él y Yailín concedieron a “Alofoke radio show” confirmaron sus planes de bodas y que hasta piensan en tener hijos. "Claro que sí", admitió la dominicana de 21 años, pero no solo eso: "Y muchachos también".

"¿Niños?", le contestó sorprendido el conductor del show difundido en YouTube. A lo que el cantante replicó: "Claro".

Todo sobre Famosos