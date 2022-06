Ascienden a la abogada de Johnny Depp: Camille Vasquez ahora es socia del bufete que defendió al actor

Durante el polémico juicio de Johnny Depp contra Amber Heard no solo estos dos nombres se hicieron tendencia en redes sociales. Hubo un tercer personaje que se convirtió en una celebridad de Youtube, TikTok e Instagram: la abogada Camille Vasquez.

Fue tanta su destacada actuación durante el escandaloso juicio, que Vasquez ahora recibió un ascenso por parte del bufete de abogados que defendió al actor, quien finalmente ganó.

La letrada pasó a ser socia de la firma de abogados Brown Rudnick, esto luego de la lluvia de ofertas laborales que recibió tras salir victoriosos del mediático litigio.

Todo sobre Johnny Depp

La decisión no pasó por debajo de la mesa, pues la propia firma de abogados hizo público el ascenso por medio de sus redes sociales.

En la imagen compartida en Twitter, se ve a Camille con un blazer gris y una blusa de fondo negra. Su pelo castaño lleva las características ondas que lució durante todo el juicio.

“Nos complace anunciar que Camille Vasquez ha sido elevada a socia. Ella fue un miembro clave del equipo de litigios que ganó el veredicto del jurado la semana pasada para el actor Johnny Depp, en su juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard”, dice la publicación que en segundos acumuló 124 mil me gusta.

We are pleased to announce that Camille Vasquez has been elevated to partner. She was a key member of the litigation team that won a jury verdict last week for actor #JohnnyDepp in his defamation trial against ex-wife Amber Heard. Full announcement here: https://t.co/EYPjkCCqFy pic.twitter.com/LqE5Z3Ig7B