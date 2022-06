"¡Sapa, metiche y copuchenta!": La divertida escena de Luchito y su madre en "La Ley de Baltazar"

07 jun. 2022 - 23:01 hrs.

Una divertida escena fue la que protagonizaron Luchito (Luis Rodríguez) y su madre, Cristina (Francisca Imboden) en el primer capítulo de la teleserie, "La Ley de Baltazar".

Ambos personajes, que tienen una cómplice relación madre-hijo, lograron enternecer a los televidentes luego que el joven molestara sin filtro a su madre por su actitud.

Resulta que los dos viven en una casa que está cercana al muelle, por lo que tienen la visión ideal para ver quiénes son los que se acercan al embarcadero.

Luego de tener su infarto, Baltazar (Francisco Reyes), llegó hasta el mencionado lugar, para tomar una embarcación que los llevara a su hogar.

El personaje de Francisca Imboden no ocultó su curiosidad, y puesta en la ventana comenzó a espiar a la familia, no sin antes juzgar a sus hijos por no visitar a su padre con frecuencia.

"Lo de los hijos sí que me da pena, porque aparte de plomos (pesados), son descariñados. Nada que ver con Baltazar que es un amor de persona", le comentó Cristina a su hijo Luchito, recibiendo una sincera respuesta del joven.

Luchito molestando a su madre

"Sapa, metiche y copuchenta", le contestó él, con una evidente sonrisa en su rostro. Su madre se defendió argumentando que su abuela era mucho más "copuchenta" que ella.

"La Ley de Baltazar" se emite de lunes a jueves por las pantallas de Mega, a partir de las 20 horas, justo antes de Meganoticias Prime.

