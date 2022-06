"Me tienes loco, loco, loquito de amor...": ¿Quién canta y cómo se llama la canción de La Ley de Baltazar?

07 jun. 2022 - 20:45 hrs.

Este martes 7 de junio se estrenó en Mega el primer capítulo de su nueva teleserie vespertina, "La Ley de Baltazar", la apuesta dramática grabada en los verdes paisajes del sur de Chile.

Hace semanas comenzó la promoción de "La Ley de Baltazar", tanto en redes sociales como en televisión, y lo que ha cautivado a los fans de las teleseries, además de los paisajes y los actores, es la canción principal de la producción.

Todo sobre La Ley de Baltazar

La canción de "La Ley de Baltazar"

"Me tienes loco, loco, loquito de amor", es el pegadizo coro de la canción principal de "La Ley de Baltazar", y su nombre es, cómo no, "Me tienes loco".

Quien la interpreta es el cantante chileno Iván Alejandro, cuya voz muchos ya han reconocido, pues ha participado con su talento en otras teleseries de Mega, cantando parte de su soundtrack.

Y es que Iván Alejandro también canta "Me enamoré de ti", que fue la canción principal de "Edificio Corona", emitida entre enero y agosto de 2021.

Y si nos vamos más atrás, en concreto al año 2016, destacamos también que Iván Alejandro fue el responsable de la canción de la teleserie "Pobre Gallo", llamada "Una nueva vida".

Puedes escuchar "Me tienes loco", de Iván Alejandro, de lunes a jueves en "La Ley de Baltazar", solo por las pantallas de Mega, a partir de las 20:00 horas, justo antes de Meganoticias Prime.

Todo sobre Teleseries Mega