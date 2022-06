"Quiero probar de todo": El desafiante nuevo trabajo de Teresita Reyes tras el final de #PobreNovio

07 jun. 2022 - 18:15 hrs.

Este martes 7 de junio llegó a su fin la teleserie "#PobreNovio", y una de sus actrices, Teresita Reyes, quien interpreta a "Bella" en la ficción, ya decidió cuál será su futuro laboral a corto plazo.

Teresita, que ha tenido una larga trayectoria tanto en el teatro como en la televisión, decidió expandir su giro como actriz un poco más, y se atrevió con la comedia, específicamente, con el stand-up.

En redes sociales, en su Instagram, Reyes compartió un afiche en donde promociona su primer show de este tipo, que además contará con la presencia de las actrices Dani Lucero y Claudia Aravena.

Su primer ciclo de stand-up se llamará "Maldita comedia" y vivirá su debut este martes 7 de junio a las 20:00 horas, en el concurrido Barrio Italia ubicado en la comuna de Providencia.

"Quiero probar de todo"

En conversación con la Radio Bío Bío, Teresita entregó más detalles de su nuevo show. Este consistirá en que ella será la anfitriona del espacio, y presentará a sus invitados que pueden ir rotando. Entre medio de las rutinas, ella tomará la palabra y crearán una divertida dinámica.

"Van a llegar los invitados, que van a ser muchos, yo los voy a recibir, los pongo en sus sillas y sus mesas, conversamos y yo subo al escenario y presento a una de mis compañeras. Después, entre medio de cada una, aparezco yo para hablar de distintos temas", explicó.

¿Cómo nació esta idea? Teresita comentó que "todo parte hace una semana en una entrevista que me hacen para hablar de sexo en la tercera edad. Me preguntaron un montón de cosas, si sabía de esto o lo otro, y yo me di cuenta de que no había hecho nada, que era la madre ‘Teresa de Calcuta’, entonces quiero probar todo antes de morirme".

Teresita Reyes adelantó que no cuenta con un libreto, por lo que todo se dará en el momento, junto a sus invitados.

"Es todo espontáneo. Después me voy a meter a entender, a buscar un monólogo. No hay nada escrito, yo como anfitriona tengo derecho a decir lo que se me pare la cola", finalizó.

