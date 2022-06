El millonario patrimonio de Shakira y Piqué: Esta es la fortuna que está en juego tras su separación

07 jun. 2022 - 11:00 hrs.

La mediática ruptura amorosa entre Shakira y Gerard Piqué, una de las parejas más populares del mundo del espectáculo internacional, ha generado varias incógnitas sobre su futuro por separado. Una de ellas es cómo será la división del patrimonio que construyeron durante los 12 años que estuvieron juntos.

Recordemos que la historia de amor entre la barranquillera y el español comenzó cuando se conocieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la artista fue la voz oficial de la canción que millones de personas corearon, al ser el tema “Waka Waka” un éxito rotundo.

Lo cierto es que en ese entonces Shakira ya había alcanzado fama a nivel mundial como cantante, mientras que Piqué ya era un consagrado futbolista.

¿A cuánto asciende el patrimonio de cada uno?

Según detalló Celebrity Net Worth, desde que comenzó su carrera musical, la intérprete de "Loba" acumula una cuantiosa fortuna avaluada en casi 300 millones de euros, mientras que el defensa del FC Barcelona se acerca a los 80 millones de euros.

Estas cifras permanecerían intactas para cada uno de ellos y no deberían producir conflictos en el proceso de separación, ya que al no haber contraído matrimonio, no hay necesidad de dividir el dinero.

Tampoco habría grandes complicaciones respecto a las propiedades que cada uno adquirió antes de comenzar la relación. En el caso de la colombiana, cuenta con una mansión de 14 millones de dólares ubicada en Miami, la cual intentó vender hace unos años sin éxito.

Por su parte, el deportista posee una propiedad de tres pisos en el centro de Barcelona, valorada en casi 4,5 millones de euros.

¿Qué fortuna está en juego?

Además de su patrimonio individual, las celebridades comparten una fortuna en común que construyeron durante más de una década juntos, la cual sí tendrán que repartirse. Estos corresponden principalmente a inmuebles que compraron en conjunto.

En concreto, figura una lujosa residencia que adquirieron en 2012 y que fue su hogar en España hace un tiempo. La vivienda, cuyo valor alcanza los 4,5 millones de euros, cuenta con 3.800 metros cuadrados y fue remodelada para agregarle gimnasio, piscina, sala de cine, cancha de tenis y un estudio de grabación.

A esto se suma otra construcción que compraron en 2015, cerca del estadio del Fútbol Club Barcelona, por la que pagaron 5 millones de euros.

Sin embargo, lo que más preocuparía a la pareja son sus hijos, Milan y Sasha, de nueve y seis años, respectivamente. Y es que la disputa por la custodia de los pequeños sí los podría enfrentar, ya que la cantante estaría planeando dejar España, algo a lo que Piqué se opone, puesto que no quiere que vivan en otro país.

