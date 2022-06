Radicado en México y dedicado al modelaje: Así luce hoy el actor que dio vida a Franco Soto en "Verdades Ocultas"

07 jun. 2022 - 08:00 hrs.

Queda muy poco para que la exitosa teleserie vespertina "Verdades Ocultas" llegue a su fin, tras casi cinco años en emisión y más de mil capítulos en la pantalla de Mega.

Durante estos años fueron varios los actores que formaron parte del elenco, pero que luego se retiraron debido a los diversos rumbos que fue tomando la trama o para dedicarse a otros proyectos. Uno de ellos es Ricardo Vergara, quien dio vida a Franco Soto.

Todo sobre Verdades Ocultas

El actor, quien también destacó por su participación en producciones como "Yo soy Lorenzo", decidió dejar el país y distanciarse de la actuación para tomar un camino más introspectivo.

En conversación con Página7, Vergara detalló que esta etapa comenzó en 2020, durante los inicios de la pandemia. "Empecé a hacer clases de Animal Flow (entrenamiento de fuerza), a estudiar, e inicié un camino mucho más interior en mi vida", recordó.

Su nueva vida en México

Tras participar en algunas obras virtuales en Chile, Ricardo optó por probar suerte en el extranjero con el objetivo de internacionalizar su carrera actoral. "Eso me mantuvo un tiempo entretenido, hasta que tomé la decisión de conocer otros lugares y tener otras experiencias. Me vi en un punto en el que quería vivir otras cosas. Necesitaba afrontar el desafío de ser extranjero", contó.

En este contexto, eligió México como destino y ya lleva 6 meses viviendo en el país azteca. "Partió como algo muy improvisado", reconoció.

Sin embargo, debido a la cantidad de trámites que debe realizar para entrar al mundo laboral en dicho país, buscó otras alternativas mientras resolvía esta situación. Fue así como incursionó en el mundo del modelaje a través de una agencia internacional.

"No estaba en mis planes, pero me di cuenta de que podía explorar esta faceta. He hecho un par de revistas, y creo que me desafié, porque no es tan fácil como uno cree", aseguró.

Actualmente, comenzó a asistir a castings para series y películas para seguir dedicado a la actuación. "Aquí la industria es tan grande que tienes que hacerte un nombre. Es esa sensación de partir de cero y que nadie sepa quién soy. Volver a mostrar mis habilidades, para mí es muy entretenido”, sostuvo.

Consultado sobre su paso por "Verdades Ocultas", manifestó que “fue una experiencia increíble, era un elenco muy bueno. Con mi compañera, que era Marita García (su hermana en la historia) pudimos armar algo muy bonito que se fue dando naturalmente”, expresó.

Así luce hoy Ricardo Vergara

Todo sobre Así luce

Todo sobre Famosos chilenos