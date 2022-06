El corsé de cuero de 1.200 dólares con el que Jennifer Lopez impactó en los MTV Awards

06 jun. 2022 - 20:00 hrs.

Jennifer Lopez se robó todas las miradas durante la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards 2022. La cantante, de 52 años, deslumbró enfundada en un vestido negro y un corsé de cuero valorado en 1.200 dólares.

La estrella de origen latino se ha convertido en un ícono de la industria del espectáculo mundial que le valió el reconocimiento “Generation Awards” durante la noche de la premiación.

Este se trata del segundo premio que recibe la artista este año. El pasado mes de marzo también recibió el “Icon Award” en los iHeartRadio Music Awards. En el evento estuvieron presentes su hija Emme y su prometido Ben Affleck.

Así lució Jennifer Lopez en los MTV Movie & TV Awards

La exesposa de Marc Anthony apareció en la alfombra roja más deslumbrante que nunca confirmando que a sus 52 años luce tan bien como pocas artistas lo pueden hacer.

Jennifer Lopez apareció enfundada en un vestido negro de Mônot, de cortes asimétricos y de pronunciado escote, que ajustó con una especie de chaleco de cuero tipo corsé, valorado en unos 1.200 dólares aproximadamente, según detalló el portal Daily Mail.

La superposición de ambas piezas dejaba al descubierto algunas zonas estratégicas de su torneada figura. Jennifer llevó su melena dorada suelta y usó unas sandalias de plataforma de su propia colección.

El conmovedor discurso de JLo

La intérprete del “Anillo pa’ cuando” no sólo llamó la atención por su belleza, sino también por el conmovedor discurso que dio al recoger su trofeo de palomitas de maíz.

"Quiero agradecer al amor verdadero, y quiero agradecer la forma en que me mentí a mí misma, porque así supe que tenía que crecer. Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara que no podía hacer esto. Realmente no creo que pudiera haberlo hecho sin ti. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fanáticos que vieron las películas”, agregó López, quien se consagró con la película “Selena”.

La estrella agradeció también a sus hijos, los gemelos de 14 años. Max y Emme, "por enseñarme a amar".

