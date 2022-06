Quemar una lista de deseos o dejar papas bajo la cama: Conoce los rituales para la noche de San Juan

07 jun. 2022 - 22:00 hrs.

Una de las noches más esperadas por los seguidores de las pseudociencias, como la astrología y el esoterismo, corresponde a la de San Juan, que se celebra cada año los 24 de junio.

En dicha jornada, muchos aprovechan de realizar diferentes rituales, para aprovechar de pedir suerte en el amor, en la vida laboral, familiar, entre otros anhelos.

A continuación se detallan algunos de los ritos que típicamente se ejecutan en dicha noche. Es importante destacar que los siguientes rituales no tienen base científica, sino que se sustentan en la sabiduría popular. Por lo anterior, ni su éxito así como tampoco su validez están comprobados.

Ritos de la noche de San Juan

Quemar los deseos

Todos tenemos un deseo que queremos se cumpla. Trabajar por ello es indispensable, pero recibir una "ayudita" extra no es algo que venga mal.

Quemar papel con los deseos escritos

Uno de los rituales más clásicos consiste en tomar un papel, anotar tus deseos, y luego quemar dicha hoja con precaución, en un lugar amplio y ventilado, justo a las 00:00 horas.

Papas para el amor y el dinero

Otro de los ritos clásicos de Latinoamérica, corresponde al de las tres papas bajo la cama. Una sin pelar, otra a medio pelar y, por último, una completamente pelada.

Pasada la noche, durante la mañana, se debe sacar uno de los tres tubérculos al azar. Si se recoge la que está pelada, indica que la persona será soltera de por vida, mientras que la que está con piel indica buena suerte en el amor.

Papas bajo la cama

Este ritual también es usado para saber sobre la riqueza de la persona. Si se saca la papa pelada, anticipa tiempo de "vacas flacas", mientras que si se adquiere la con piel, se vendrían tiempos de bonanza.

¿Me casaré?

Una de las preguntas típicas para quienes están en una relación, es cuando se viene la fecha del posible matrimonio.

Si bien este truco no te dirá una fecha exacta, si serviría para saber si este vínculo se vislumbra próximamente. Para lo anterior, hay que poner dos agujas sin enhebrar en un platillo con agua, separadas entre sí.

Plato con agujas

Al pasar unos minutos, si se juntan, significa que el matrimonio "se viene". De lo contrario, la boda no tiene futuro cercano, de acuerdo a este rito.

Higuera y guitarra

¿Tienes ganas de ser una estrella de rock, pero no sabes tocar ni un instrumento? El siguiente rito, documentado por el célebre escritor Oreste Plath, promete hacerte un experto con la guitarra.

Guitarra en la higuera

Debes pararte con uno de estos instrumentos bajo una higuera, justo a las 00:00 horas del 24 de junio y comenzar a tocar algunos acordes. La sabiduría popular asegura que luego de esto, aprenderás a tocar la guitarra sin hacer mayor esfuerzo.

¿Quién es el amor de mi vida?

Decidir con quién comenzar una relación amorosa no es una elección que deba ser tomada a la ligera. Si tienes muchos pretendientes, este ritual te puede servir.

Recoge tres porotos y en ellos escribe el nombre de tus pretendientes. Al otro día, el que primero brote, será la persona idónea con la que deberías comenzar una relación.

Brote de porotos

La sabiduría popular no tiene la respuesta sobre a quién deberías elegir, si es que llegase a brotar más de uno durante esa noche.

Veranito de San Juan

Si bien no es un ritual, por último aprovecharemos de explicar este dicho, el cual apostamos has oído miles de veces. Por si no lo sabías, esta frase tiene relación, justamente, con el día de San Juan.

La creencia popular indica que luego de esta fecha, se vendrían 7 días de sol, lo que en el hemisferio sur es raro debido a que nos encontramos en invierno.

Todo sobre Virales