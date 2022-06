"Cumplí mi objetivo": La inesperada decisión que tomó el imitador de Luis Fonsi en "El Retador"

06 jun. 2022 - 12:00 hrs.

Un infartante capítulo se vivió este domingo 5 de junio en "El Retador", luego que el campeón de imitación, Boris Saavedra, quien personifica a Luis Fonsi en el espacio, tomara una inesperada decisión.

Resulta que Boris, el campeón que ha estado durante varios episodios sentado en el trono, y que ya acumulaba más de $9 millones en su botín, optó por renunciar al programa.

"Cumplí mi objetivo"

Como es habitual, primero se presentó a los tres imitadores que tuvieron por objetivo retar a Boris: Fernanda Manríquez como Shakira; Emilio Araya como Germaín de la Fuente; y Yarela Roldán como Cecilia.

De los tres, el jurado decidió que "Germaín de la Fuente" debía pasar a retar directamente a "Luis Fonsi". No obstante, la decisión que tomó el imitador de este último, hizo que este enfrentamiento no fuera necesario.

Lo anterior porque justo al momento en que Diana Bolocco consultó a Boris sobre si aceptaba el desafío, este respondió que no. "Cumplí mi objetivo, y cumplí mi sueño gracias a ustedes", argumentó.

"Como me llegó el trono desde el cielo, me encantaría hacer lo mismo con un o una colega, porque yo sé que lo que uno da, recibe. Me voy", aseguró, sorprendiendo al público y al jurado que estaba presente.

Debido a que Boris Saavedra tomó la decisión de retirarse, solo se llevó la mitad de su botín acumulado. Esto quiere decir que se fue con $4.750.000, ya que tenía acumulado $9.500.000.

