"Estoy haciendo un máster": Coté López cuenta que retomó sus estudios universitarios

06 jun. 2022 - 10:00 hrs.

Son varios los famosos que optan por retomar sus estudios, ya que nunca es tarde para seguir aumentando conocimientos. Ese es el caso de María José López, quien al igual que Edmundo Varas y Tonka Tomicic volverán a la educación superior.

A través de las redes sociales, Coté se ha vuelto una gran influencer, y es que en las mismas plataformas digitales la modelo interactúa con sus seguidores, promocionando su marca de maquillaje, además de informar sobre los nuevos proyectos que tiene en mente. Entre ellos destaca "Louis Antoine", el emprendimiento de vestuario que comparte con su marido, el exfutbolista Luis "Mago" Jiménez.

Todo sobre María José López

"Sigo estudiando"

Sin embargo, no todo tiene que ver con los negocios, y la modelo chilena estaría ad portas de regresar a la universidad para continuar con una de las cuatro carreras que estudió.

En medio del lanzamiento de su nueva colección "Alto invierno" de su línea de ropa Be Active, López conversó con Página7 y reveló que "estudié psicología, coaching, fashion design y fashion styling".

En este contexto, reconoció que no ha trabajado nunca como psicóloga, pero esto le ayudó a armar el personaje principal de su trilogía literaria, otro de los grandes proyectos en los que trabaja.

"Tú tampoco eras para mí", "Discúlpame fue un error" y "Hasta que la muerte nos separe", son las tres obras que ha lanzado hasta ahora, las cuales cuentan la historia de Isabella, psicóloga exitosa que "tiene un círculo íntimo repleto de sexualidad, traiciones y, por momentos, desesperación".

"No he ejercido, pero ahora estoy haciendo un máster también. Sigo estudiando", contó la rubia.

Sobre el por qué no se había enfocado en esta carrera, señaló que "no sé por qué, pero terriblemente siempre me meto en más cosas”.

Según detalló, seguirá preparándose profesionalmente, ya que optó por sacar un Máster en Psicología Clínica.

Todo sobre Famosos chilenos