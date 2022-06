"Estoy muy emocionada": Nicole Moreno obtiene medalla de oro competencia fitness y celebra en redes sociales

06 jun. 2022 - 05:38 hrs.

Nicole "Luli" Moreno se convirtió en la campeona de una competencia fitness que se llevó a cabo en el hotel Sheraton Santiago, región Metropolitana. El logro fue compartido por redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, es que dio a conocer este logro, logrando la medalla de oro en el formato Wellness del Santiago Muscle Fest, participando en la categoría "Open".

"Sacrificio y esfuerzo"

Antes de obtener este ansiado logro por la modelo, destacó el esfuerzo y preparación para llegar a esta competencia y pese a tener que someterse a una operación en un menisco, igualmente prosiguió con su trabajo.

"Luego de tanto tiempo de preparación, sacrificio y esfuerzo; llegó el momento de subirme a la tarima, y seguir amando esta hermosa y esforzada disciplina", dijo Moreno.

A ello agregó que "han sido días de muchos sacrificios, sin embargo, no desistí ni cuándo me llego la noticia que me debo operar el menisco. Así y todo seguimos de pie. Gracias a todas las personas que han estado con todo apoyándome en este tremendo proceso", agradeció.

"Campeona"

Finalmente, Nicole subió un video a Instagram donde muestra su participación y presentación, la que la hizo merecedora de la medalla de oro en su categoría.

"Estoy muy emocionada, aún asimilando. Feliz por el primer lugar Wellness", comentó en una de las publicaciones que realizó por la misma red social.

