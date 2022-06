"Me di cuenta que lo tuyo es falso": La indirecta que Shakira habría lanzado a Piqué en su última canción

05 jun. 2022 - 13:00 hrs.

Toda una polémica es la que han protagonizado Shakira y Gerard Piqué, luego de que la periodista española Laura Fa asegurara que la artista había "pillado a Piqué con otra y se van a separar".

La noticia fue revelada durante el videopodcast online llamado "Mamarazzis", donde la comunicadora se refirió a la crisis que estaría afectando a la cantante y al futbolista, remarcando que la infidelidad sería el motivo detrás de la supuesta ruptura.

Lo anterior ha desatado todo tipo de especulaciones, sin embargo, ni Shakira ni Piqué se han pronunciado al respecto. En este contexto, surgió la teoría de que la última canción de la colombiana estaría dirigida al deportista.

¿Qué dice la canción?

Se trata de "Te Felicito", el más reciente lanzamiento musical de la intérprete de "Loba" que se ha viralizado en plataformas como TikTok, gracias a su particular challenge de baile.

La canción, en la que colabora con el puertorriqueño Rauw Alejandro, fue lanzada hace un mes cuando todavía no surgían los rumores de quiebre. Ahora, algunos internautas aseguran que la letra sería una clara indirecta para el defensa del FC Barcelona.

En concreto, la composición se podría definir como una lista de reproches tras una decepción amorosa. "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso", dice una de las estrofas.

El coro, en tanto, repite varias veces la frase "te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show".

Cabe destacar que no es la primera vez que la oriunda de Barranquilla recurre a sus canciones para dar detalles de su vida personal. En 2017, Shakira dedicó a Piqué el tema "Me enamoré", donde explicaba cómo se conoció y cómo surgió el amor con el futbolista de Barcelona.

Escucha la canción "Te Felicito"

