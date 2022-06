"Soy una aprendiz, no una víctima": Ivy Queen comparte video recibiendo tratamientos médicos y preocupa a sus fans

01 jun. 2022 - 11:00 hrs.

Ivy Queen, destacada cantante del género urbano, preocupó a sus fanáticos en TikTok tras subir un video en donde aparecen imágenes de ella recibiendo un tratamiento médico.

En el clip, donde se muestra descansando tras recibir una terapia contra un diagnóstico que no quiso especificar, luce un pañuelo en su cabeza.

"Soy guerrera por naturaleza"

De fondo, a ella se le escucha decir que "de esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos".

"Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí", menciona en el TikTok, que causó conmoción entre sus seguidores.

En la descripción del clip, la cantante agradeció "a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación". El posteo se llenó de likes y comentarios de parte de sus fans.

"Que no sea nada grave", "ánimo Ivy reina", "todo saldrá bien", "rezando por tu pronta recuperación", "espero que todo salga bien de aquí en adelante", "anhelando que puedas encontrar la cura", "te tendré en mis pensamientos"; son algunos de los mensajes que se pueden leer el en la publicación.

Revisa el TikTok

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker

