Pailita y las letras del trap: "Yo no voy a escuchar 'salimos a atracar un banco' y voy a atracar un banco"

01 jun. 2022 - 17:00 hrs.

El cantante oirundo de Punta Arenas, Pailita, tuvo una conversación exclusiva con Meganoticias.cl, en donde conversó de su carrera, cuánto ha cambiado su vida por la fama y también aprovechó de hacer un análisis sobre las letras del reggaetón y trap actuales.

Carlos Raín Pailacheo, el hombre tras el artista, reflexionó sobre el contenido de la música actual, realizando una crítica y proyectando lo que podría venir en la escena urbana.

Todo sobre Pailita

Pailita y los estigmas del trap

En plena entrevista, Pailita fue consultado sobre los prejuicios que suelen tener algunas personas ante las letras de las canciones que componen, las cuales él mismo reconoció que en ocasiones pueden ser "explícitas", aunque explicó que no necesariamente representan el estilo de vida de los cantantes.

"No entiende la gente que es música. La gente mezcla mucho la música con la vida personal del artista. Te juzgan mucho, si tú hablas de esto, eres eso. Y no es exactamente eso", aseguró.

Pailita se apuró en decir que si bien, no tiene "nada en contra" de que sus colegas canten de lo que estimen conveniente, si le gustaría que "los chicos cambien sus letras, cantemos cosas bonitas para cambiarle el pensamiento a los niños".

El artista planteó que muchas veces los representantes del género urbano cantan sobre sus vivencias personales, las cuales pueden estar ligadas con el consumo de alcohol y drogas, no obstante, "que lo sigan cantando no quiere decir que lo sigan haciendo", sentenció.

"Yo he visto ahora en muchas entrevistas que los chicos salen explicando que los chiquititos, no porque escuchen esto tienen que estar haciéndolo (...) a mi me encantaría que todos cambiemos nuestras perspectivas y cambiemos las letras, sería algo hermoso", agregó.

"Cambiemos las letras"

Pailita ejemplificó, a quienes se alertan por las letras de las canciones, que en la historia del reggaetón han habido exponentes que hablan sobre asuntos que pueden incluso vulnerar las leyes, y que no por eso los fans cometen delitos.

"Yo sé que la mayoría ha escuchado a Ñengo Flow, Anuel, que hablan de pistolas, de drogas, de mujeres y nunca anduvieron haciendo maldades (...) Yo no voy a escuchar una letra de Anuel que dice: 'Salimos a atracar un banco', y yo en la tarde voy a atracar un banco con mis amigos", expuso.

Si bien el artista recalcó que las letras no tienen que ver con la realidad, el joven proyectó que a futuro las líricas podrían evolucionar a otras temáticas, tal como lo ha hecho el trap a nivel internacional.

"Ojalá que con el tiempo todos cambiemos nuestra manera de pensar y cambiemos las letras y todo eso", cerró.

Dentro de los próximos días podrás ver la entrevista completa al artista en las redes sociales de Meganoticias.cl, que está presente en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch y YouTube.

Todo sobre Famosos chilenos