Pailita sueña con el Festival de Viña: "Tengo que aprovechar el momento, hacer platita para la familia"

24 may. 2022 - 18:00 hrs.

El popular cantante Pailita, de 20 años, está soñando en grande y ya se proyecta en importantes escenarios, como el del Festival de Viña del Mar.

Así lo hizo saber en una entrevista que dio a radio ADN, luego de su participación en el Festival Supersmash, que reunió a diferentes exponentes de la música urbana en Chile.

¿Pailita en el Festival de Viña 2023?

En la conversación, lo primero que destacó el joven, cuyo nombre real es Carlos, es que se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales.

"Tenemos bastantes shows, como seis por semana que estamos haciendo en diferentes lugares de Chile... Tengo que aprovechar el momento, hacer platita para la familia, cumplir las metas. Es ahora que tengo que hacerlo, hasta que no dé más el cuerpito", destacó.

Uno de sus objetivos a corto plazo es comenzar una carrera internacional, haciéndose conocido de forma mundial, "para que nos escuche la gente de afuera. Y hacer colaboraciones con la gente que teníamos en la cabeza, que ya se está dando", sentenció.

Por último, y considerando que el género urbano va en constante alza, el cantante oriundo de Punta Arenas manifestó su deseo de formar parte de la parrilla de artistas para el Festival de Viña 2023.

"Obviamente que me gustaría, como a cualquier colega del género. Me gustaría estar ahí en una situación y momento tan importante. Si se llegase a dar, contento. Y si no, ojalá se le llegase a dar a otro compañero para que se le sigan abriendo puertas", finalizó.

