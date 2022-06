A 30 años de "El Guardaespaldas": Así luce hoy a sus 67 años el actor Kevin Costner

01 jun. 2022 - 08:00 hrs.

Uno de los actores que más suspiros ha sacado en todo el mundo es Kevin Costner. Destacado por películas como "El Guardaespaldas", que este 2022 cumple 30 años, llegó a la actuación de una forma poco convencional.

Fue en la década de los 70 cuando se encontró con el actor británico Richard Burton en un aeropuerto, donde le explicó lo mucho que quería ser una estrella de cine. El legendario intérprete le dijo que "para ser felices, hay que perseguir los sueños".

Estas palabras calaron hondo en Costner, quien agarró sus maletas y se mudó a Los Angeles, California, donde antes de llegar a la gran pantalla pasó por oficios como camionero, pescador e incluso guía turístico por lugares como Bel-Air.

Debut en el cine

En 1981 logró su primer papel en el cine independiente con un thriller erótico llamado "Shadows Run Black", el cual tuvo un paupérrimo desempeño en taquilla y más críticas negativas que positivas.

Luego de eso, siguió participando en películas que no tuvieron relevancia mediática ni comercial. No fue hasta 1987 cuando protagonizó "Los Intocables", y luego en 1990 cuando participó en "Danza con Lobos", que tocó la cima de Hollywood.

Esta última cinta obtuvo 7 nominaciones al Oscar, logrando obtener dos como "Mejor Película" y "Mejor Director", ya que Costner dirigió dicha película.

"El Guardaespaldas"

Pero si hay una película que todos recuerdan de Kevin Costner, es sin lugar a dudas "El Guardaespaldas", de 1992. En dicho filme, el actor compartió roles con la icónica cantante Whitney Houston.

Houston, pese a su desbordante talento, no quería participar en la película, teniendo él que convencerla en varias ocasiones.

"La tenía que motivar. Le decía lo hermosa que era, porque era la mujer más hermosa que yo jamás había visto y todo lo hacía realmente bien", señaló Costner a varios medios.

Kevin Costner y Whitney Houston en "El Guardaespaldas"

Cuando Houston murió, Costner, desde el funeral, señaló a la prensa que "la he querido siempre y siempre la querré", referenciando a la icónica canción "I Will Always Love You", que Whitney canta en "El Guardaespaldas".

Un dato curioso sobre esa película, es que en el afiche oficial no es Whitney la que aparece entre los brazos de Costner bajo la lluvia. El día que hicieron dicha sesión de fotos, la cantante estaba demasiado cansada, por lo que su doble de riesgo asumió el papel. Eso explica por qué el rostro de la estadounidense aparece escondido, reveló a Entertainment Weekly el actor en 2019.

Kevin Costner en "El Guardaespaldas"

El presente de Kevin Costner

Durante el último tiempo, Kevin Costner ha actuado en diferentes películas y series, en las cuales ha estado principalmente de protagonista.

En paralelo a dichos trabajos, ha formado también familia con 3 mujeres diferentes, con las que tiene 7 hijos en total.

Además del mundo audiovisual, Costner también tiene una banda de música country llamada "Kevin Costner and Modern West", con la que se ha presentado en diferentes lugares en Estados Unidos.

Desde 2018, su trabajo más reconocido es la serie "Yellowstone", emitida por Paramount+, por la que ganaría, de acuerdo a The Hollywood Reporter, una cifra cercana a los 500 mil dólares por episodio, y ya tiene confirmada una quinta temporada.

Así luce hoy Kevin Costner

