"Sin filtro": Millaray Viera impacta con foto sin maquillaje ni retoques digitales

30 may. 2022 - 09:35 hrs.

La comunicadora e influencer chilena, Millaray Viera, cautivó a sus más de 714 mil seguidores en Instagram tras subir una imagen en donde aparece sin ningún tipo de maquillaje, retoque digital ni filtro.

A los 34 años, la conductora de televisión mostró cómo luce su piel al natural en una secuencia fotográfica en la que también adjuntó una foto después de aplicarse un sutil maquillaje. La idea era mostrarle a sus fanáticos el cambio entre ambas postales.

"#SinFiltro Les dejo un antes y un después de usar uno de mis productos favoritos si hablamos de maquillaje: mi CC Cream", escribió al pie de la publicación, que no pasó desapercibida por los usuarios.

En este contexto, comentó que posee una piel reactiva, es decir, más propensa a sensaciones desagradables, como enrojecimiento y ardor, sin embargo, destacó que el cosmético en cuestión no le ha generado molestias.

"En la foto ni siquiera usé corrector", aseguró sobre la instantánea en la que se ve su cara en plenitud junto a otra en la que aparece con luciendo un tono de piel más uniforme.

El post generó la admiración de los internautas, que valoraron que la actriz y presentadora mostrara su rostro natural. Por lo mismo, los seguidores le dejaron cientos de comentarios halagadores.

"Eres bella de las dos forma", escribió un usuario de Instagram. "Linda con o sin filtro", "Como sea te ves hermosa", reaccionaron.

Millaray y el acné

Esta no es la primera vez que Viera se muestra ante sus fans sin retoques digitales. En 2020, la hija de Gervasio dejo ver las cicatrices que el acné dejó en su rostro y compartió una reflexión al respecto. "Las marcas de mi adolescencia no son un defecto. Las tuyas tampoco.", sostuvo.

Y agregó que "es algo normal, no me ofende que alguien me hable de ellas, pero cuando era más chica si me insegurizaban demasiado, por las construcciones sociales que nos hacen creer que la "piel perfecta" es la lisa, así que cuiden sus palabras con aquellos que las tienen", remarcó.

