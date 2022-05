Rostros del tiempo de la televisión dejan atónitos a sus seguidores al presentar a sus hijas: Son idénticas

29 may. 2022 - 17:00 hrs.

La presentadora chilena de televisión, Macarena Sánchez, y la modelo argentina, Marcela Brane, impactaron a sus fanáticos tras presentar a sus respectivas hijas, las que destacaron por el gran parecido que tienen con sus madres.

Los rostros del tiempo de la televisión también aprovecharon de contar un poco de sus experiencias siendo madres, así como sobre la historia con sus niñas y algunos de sus logros.

De esta forma, los cientos de seguidores que tiene Marcela y Macarena en sus redes sociales, pudieron conocer parte de sus vidas privadas.

Macarena Sánchez y su hija

En el programa "La Divina Comida", la también actriz presentó en cámara a su hija Arantxa, de quien estuvo embaraza muy joven. "Ella es mi pequeña hija que tuve a los 17", explicó.

Recordando el comienzo de su maternidad, Macarena comentó: "Arantxa salió conmigo, yo la tuve en cuarto medio. Yo pensé que me iban a echar del colegio porque en aquella época no te dejaban. Había casos de embarazos en el colegio, pero todos eran escondidos, se vendaban las guatas".

Asimismo, rememoró cómo se tomaron sus padres esta noticia, ya que su madre igualmente la había tenido joven. "Tuve a mi hija en octubre y me gradué con ella en brazos. Y para la familia fue difícil, porque mi mamá me tuvo a los 18, y obviamente mi papá y todos querían que no se repitiera la historia. Para ellos fue difícil, aunque después mucho apoyo", añadió.

Tal es el parecido entre madre e hija que usuarios de Twitter se manifestaron comentando sobre ellas. "La hija de Maca Sánchez es casi tan alta como ella! Se nota que sacó los genes maternos", escribió un usuario, mientras que otros afirmaban que "parecen hermanas".

Marcela Brane y sus hijas

Una breve intervención hicieron Milagros, de 22 años, y Sofía, de 16, las hijas Brane, quien las presentó como a modo de sorpresa como "sus princesas", añadiendo que la menor es la futura "Miss Chile", comentario bien recibido al que incluso Macarena Sánchez reaccionó diciendo: "Oye, son modelos las dos también, porque yo las he visto".

Tal como se ve en sus posteos de Instagram, las tres mujeres comparten rasgos físicos, como el color natural de cabello, su nariz y la forma de la cara.

"Un tri ADN de ternura y belleza", es parte de los numerosos comentarios que suele recibir la argentina cuando comparte fotografías junto a Milagros y Sofía.



Iguales a su madre, las jóvenes han demostrado ante sus numerosos seguidores en las redes sociales, que no se avergüenzan delante de una cámara y posean pasta para seguir en el mundo del modelaje. "Parecen hermanitas", suelen decir los fanáticos de este trío.

