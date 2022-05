El primer viral chileno: A 20 años del "video prohibido" del Profesor Rossa y la historia tras el registro

30 may. 2022 - 08:00 hrs.

Viajemos en el tiempo. Antes de la existencia de Facebook y todas las redes sociales que existen al día de hoy. En concreto, al año 2002, cuando en TV el "Profesor Rossa" era uno de los grandes ídolos infantiles con su programa "El Mundo del Profesor Rossa", donde enseñaba datos curiosos del mundo animal.

Junto a "Guru Guru", interpretado por Claudio Moreno, Iván Arenas, el hombre tras el "Profesor Rossa", en una de las tantas grabaciones que hicieron por el país, realizaron una parada en las cercanías del Lago Rapel.

Allí, los dos le dieron la espalda a la cámara y comenzaron a hacer pipí, diciendo garabatos a viva voz, parodiando la actitud que tuvo Marcelo "Chino" Ríos con la prensa por esos años.

Los dos pensaron que quedaría como una broma entre el equipo y ellos. No obstante, la cinta se extravió y comenzó a circular entre la población que clonó el registró. Así nació el primer video viral chileno.

La explicación de Iván Arenas

A 14 años de ese suceso, en 2016, en un programa de CHV, Claudio Moreno explicó que el video no fue grabado de forma escondida, sino que fue completamente a propósito.

"Ese día, un sábado ponte tú, salimos a las siete de la mañana de Canal 13, y llegamos a las cinco de la tarde a Lonquimay y teníamos que grabar al tiro. (...) Llegamos y teníamos que grabar, así ¡ya! Con Iván íbamos todos así, ya medios revenidos. Entonces, nos pusimos de acuerdo nosotros. Iván ahí me dijo... 'Hagamos un webeo'", partió contando.

Moreno acompañó a su colega sin pensarlo, y protagonizaron el video que todos recuerdan. Iván, quien estaba presente en el mismo programa emitido en 2016, también rememoró el clip que lo hizo viral.

Video prohibido del Profesor Rossa

"Yo partí haciendo pichí, yo no tenía idea que me estaban filmando. Entonces, cuando ya después vimos que estaban filmando, seguimos. 'Okey'. Me daba lo mismo, porque no me estaban tomando de frente, me estaban tomando de atrás… Y de frente cambia el lente y toda la weá. Estaban todos cagados de la risa", aseguró.

¿Lo echaron por ese video?

Coincidentemente, tras viralizarse el video, que por ese entonces se compartía por VHS y en discos de DVD, el programa del "Profesor Rossa" fue sacado de pantalla abruptamente.

Para la opinión del público, esto se debió a un "castigo" de Canal 13 para los entonces ídolos del público infantil. No obstante, este no fue el motivo por el que salieron de pantalla.

En 2021, Iván Arenas explicó en una entrevista al mismo medio de comunicación que, en realidad, su salida de pantalla se debió a que no llegó a un acuerdo económico con la plana ejecutiva del canal.

Video prohibido del Profesor Rossa

"Lo que pasó fue que lo asociaron de que por este video a mí me hubiesen echado del canal y no tiene nada que ver, yo no llegué a un acuerdo económico en la época de (Vasco) Moulian", aseguró.

Explicó que, tras salir el programa del aire, no siguió en ningún otro proyecto del medio, por lo que no fue más al canal, e incluso tampoco iba a pedir su sueldo. Sin embargo, en diciembre de 2002 regresó a las oficinas, a pedir todo el dinero que le debían, ya que su contrato seguía en pie hasta fines de ese año.

"Yo me paseaba por el canal y me topaba con directivos, productores y nadie me decía nada, y bueno, el contrato era hasta fines de año así que me llamarán. Y no fui hasta fines de año, cuando fui a cobrar, y me dijeron: ‘¿Y qué va a cobrar?’. Mi plata acumulada. Es más, la pedí en billetes", cerró.

