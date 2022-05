"Mi conchito regalón": Así celebró Marité Matus el cumpleaños de su hijo menor Emiliano Vidal

27 may. 2022 - 12:30 hrs.

Este jueves 26 de mayo, la influencer de redes sociales, Marité Matus, celebró el cumpleaños de su hijo menor, Emiliano Vidal, quien festejó sus 5 años de vida.

A través de redes sociales, fue la misma Marité quien subió registros a su Instagram mostrando cómo homenajearon al pequeño, quien recordemos, también es hijo de Arturo Vidal.

"Te amo con mi vida"

En sus historias, Marité subió un registro en donde aparece Emiliano sentado en una silla, con el pastel de cumpleaños frente a él.

La imagen corresponde al momento posterior del canto del "Feliz cumpleaños", y luego que el pequeño le diera un mordisco al pastel de dos pisos.

"Te amo con mi vida" escribió sobre la imagen Marité, en la cual agregó también un emoji de un corazón y una carita que demuestra amor.

Historia de Marité Matus

Matus también realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en donde aparecen dos fotos, en las cuales está junto a Emiliano.

"Hoy te abrazo mi conchito regalón, muchos sentimientos se me viene recordando el día que llegaste, 5 años han pasado ya. Tan pequeñito, tan frágil, quien diría viéndote hoy, que eres un bebé prematuro. No pude abrazarte en el primer momento que llegaste, que difícil fue, pero de ahí salimos los dos abrazados, y así hemos seguido juntos estos 5 años", indicó en la publicación.

Agregó que, "me has enseñando tanto, pero sobre todo, me diste la fuerza para creer que la vida siempre continúa, y más si es contigo y tus hermanos. Hoy celebramos y disfrutamos tu día, siempre juntos, siempre de la mano mi pequeña revolución de la casa".

"Te amamos con el alma, tus hermanos y yo. ¡Feliz cumpleaños conchito mío!", concluyó redactando en la publicación que obtuvo cientos de comentarios, uno de "Monito" Vidal, el hijo mayor de Marité, quien señaló, "feliz cumpleaños hermano, siempre juntos".

