Cecilia Bolocco recordó una de las etapas más difíciles de su vida: "No quería que mi hijo fuese testigo de eso"

27 may. 2022 - 21:30 hrs.

Cecilia Bolocco, tras convertirse en Miss Universo en 1987, se transformó en una de las personalidades más mediáticas del espectáculo chileno, teniendo que lidiar desde muy joven con el seguimiento de la prensa.

Pero contrario a lo que muchos pudiesen creer, sus años como rostro televisivo no la prepararon lo suficiente para el acoso mediático que vivió durante el embarazo de su hijo Máximo.

"Muchas veces se mintió sobre mí"

En el lanzamiento de su nuevo perfume con una reconocida marca de retail, Bolocco recordó que "hubo un periodo de mi vida muy duro, donde estaba muy expuesta, no me sentía muy a salvo, me sentía desprotegida",

Todo sobre Cecilia Bolocco

"Era tal la locura que existía por tener una foto mía que recuerdo una carrera de locos… Era muy del tiempo aquel cuando partieron los programas de farándula, pero de una farándula muy dura", añadió.

La animadora de "Viva el lunes" aclaró, frente a sus seguidores, que "muchas veces se mintió sobre mí y yo nunca me encargué de desmentir nada".

Asimismo, rememoró una de las épocas más agresivas de la farándula: "No es lindo ver que te descueran por TV. Y hablan de tu vida con tanta propiedad, cuando no te conocen siquiera y eso era el formato de aquellos programas".

Finalmente, Cecilia Bolocco reveló que "eso fue lo que me hizo salir de la televisión, porque no quería que mi hijo fuese testigo de eso".

Eso sí, pese a vivir momento duros en su carrera televisiva, la exmiss Universo confesó que "no lo cambiaría por nada", ya que gracias a ello ha podido "tomar decisiones, los grandes dolores son los que más enseñanzas te dejan".