"Déjate de dar jugo": El mensaje de Neme a Gary Medel por actitud del futbolista en concierto de Karol G

27 may. 2022 - 09:08 hrs.

El futbolista chileno, Gary Medel, protagonizó un tenso momento en la entrada del concierto de Karol G, luego que el personal de salud no lo dejara entrar al Movistar Arena, donde se presentó la artista, por no tener su pase de movilidad al día.

Medel, en un intento de funar a los representantes del Seremi que controlaban los accesos al recital, hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en donde se le escucha decirle insultos al personal que impidió el acceso de él y su familia.

Su actitud generó un repudio transversal en redes sociales, y durante esta mañana en "Mucho Gusto", José Antonio Neme le envió un recado al seleccionado de "La Roja".

"Déjate de dar jugo"

Antes de ver el video, José Antonio valoró que el personal de salud encargado de pedir el pase de movilidad, no dejara entrar a Gary por incumplir esa norma, pese a su condición de famoso e ídolo nacional.

"Da mucha esperanza que ni Gary Medel, ni el Presidente Boric, ni la ministra del Interior, ni el jefe del partido no sé cuánto ni el empresario tal o cual (...) si no tiene su pase, no puede entrar. Punto. Da lo mismo quien sea", opinó.

Luego, tras ver el video, Neme no ocultó su disgusto por la actitud de Medel y hablándole directamente a él le dijo, "Gary, Gary, estás dando más jugo que la juguera. La verdad que sí. O sea, ya déjate de dar jugo, Gary".

"Es esperable que no te dejaran pasar. Uno puede tener rabia, a lo mejor, y eso lo entiendo de Gary Medel (...) pero te equivocaste en la lectura. Uno muestra con su teléfono algo, lo que me parece que es una herramienta muy buena porque los ciudadanos se pueden defender de vulneraciones de derecho, no de la ley y la norma aplicándose de manera correcta", agregó.

"Está bien, se puso la tercera dosis, lamentablemente hay tiempos digitales, no se alcanza a actualizar el pase. Tú tienes además el dinero suficiente para ver a Karol G, 300 veces más", sostuvo.

Karla Constant coincidió con su diagnóstico, y lamentó el ejemplo que está dando a los niños con esta actitud. "Tiene que haber respeto, porque si no se cae en eso, en el abuso. Entonces este ídolo, para muchos grandes y para muchos niños, se aprovechó de algo: del cariño, de la fama", concluyó.

