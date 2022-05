"Nunca me empujó": Kate Moss testifica a favor de Johnny Depp y desmiente declaraciones de Amber Heard

25 may. 2022 - 18:30 hrs.

La modelo británica Kate Moss, exnovia de Johnny Depp, declaró como testigo a favor del actor en el juicio por difamación que enfrenta Depp con su exesposa, Amber Heard.

Durante una de sus declaraciones, Heard mencionó que Depp habría tirado por las escaleras a Moss mientras eran novios, sin embargo, esta información fue desmentida por Kate.

"Nunca me empujó, ni me pateó, ni me tiró por las escaleras", señaló Kate Moss, quien fue pareja de Depp entre 1994 y 1998.

La modelo también fue consultada sobre un incidente ocurrido durante unas vacaciones de la pareja en Jamaica.

"Había llovido y al salir de la habitación me resbalé por las escaleras y lastimé mi espalda", dijo Moss.

"Y grité porque no sabía qué me había pasado y me dolía. Él vino corriendo a ayudarme y me llevó a mi habitación y pidió atención médica", continuó diciendo la modelo, quien declaró este miércoles como testigo, mediante una videollamada.

El testimonio de Kate Moss duró sólo tres minutos y los abogados de Heard no quisieron interrogarla.

¿Qué ha dicho Depp?

El actor de 58 años lleva seis semanas en juicio contra Heard, instancias en que se han enferentado a acusaciones mutuas de violencia, consumo de drogas y sospechas de infidelidades.

"Ningún ser humano es perfecto, claro que no, ninguno de nosotros, pero nunca cometí agresión sexual ni abuso físico en mi vida", aseguró el actor.

Johnny Depp fue consultado por sus abogados sobre cómo había sido escuchar el testimonio de Heard, ante lo que indicó "es una locura escuchar las atroces acusaciones de violencia, de violencia sexual, que ella me atribuye".

"Horrible, ridículo, humillante, absurdo, doloroso, salvaje, brutal de un modo inimaginable, cruel, y todo falso", dijo, para remarcar que lo mencionado por su exesposa es "todo falso".

El actor también afirmó que a nadie "le gusta tener que exponerse así y decir la verdad", pero que necesitaba afrontar "lo que vengo cargando, sin quererlo, durante seis años".

