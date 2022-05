La reacción de Raquel Argandoña tras ser consultada sobre la supuesta ruptura entre Nano Calderón y Rebeca Naranjo

25 may. 2022 - 18:00 hrs.

Durante las últimas horas, los rumores de un posible quiebre amoroso entre Hernán "Nano" Calderón y su polola, la influencer venezolana Rebeca Naranjo, se han robado la atención de los seguidores de la pareja.

En su cuenta personal de Instagram, la joven compartió misteriosos mensajes y borró todas las fotografías que tenía junto al hermano menor de Kel. Además, ambos dejaron de seguirse en la red social.

"Sigue engañando a la gente, ya llegará tu hora",fue uno de los textos que publicó Naranjo mediante el formato stories, lo que alertó a los usuarios.

Sin embargo, esto no fue lo único, ya que Rebeca mostró el cambio de look al que se sometió recientemente y adjuntó la letra de la canción "200 copas" de Karol G. "Es que tú repitas: el pedazo de mier... es él y no yo", dice la parte que seleccionó en el post.

La reacción de Raquel Argandoña

Si bien los involucrados no han aclarado ni desmentido las especulaciones de ruptura, la madre del empresario, Raquel Argandoña, fue consultada sobre la situación sentimental de su retoño, ante lo que no dudó en responder.

El momento se dio durante una de las transmisiones en vivo que realizó la animadora en la previa de su viaje a México, mientras ordenaba su maleta para dejar Chile.

En ese contexto, su amigo, el diseñador Víctor González, comenzó a leer los comentarios de las personas que estaban conectadas, y justamente un usuario aprovechó la oportunidad y le preguntó a la comunicadora si Rebeca y Nano seguía juntos.

La "Quintrala" no quedó indiferente ante la consulta y reaccionó de inmediato: "En eso yo no me meto... ¡No me meto!",respondió entre risas nerviosas.

