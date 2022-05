¿Estarán presentes Zabaleta y Swett? Belén Soto adelanta detalles de su matrimonio junto a Branko Bacovich

24 may. 2022 - 14:30 hrs.

Fue durante enero de este año que la influencer y escritora, Belén Soto, dejó a todos sus seguidores de Instagram sorprendidos tras anunciar que llegará al altar junto a su novio, el ingeniero y modelo Branko Bacovich.

La romántica propuesta ocurrió en una playa de Punta Cana, República Dominicana, donde la pareja pasaba sus vacaciones. "Claro que sí. Entre la lluvia, arcoíris, olas del mar; y el amanecer más lindo que en mi vida pude ver, te digo sí, mi querido B", escribió la joven actriz en ese momento.

Ahora, quien debutara en TV en la teleserie "Papi Ricky", realizó una dinámica de preguntas y respuestas mediante el formato stories de la red social, donde varios usuarios le pidieron que entregara detalles del matrimonio.

En este contexto, Soto contó que aún están organizando los preparativos de la boda, sin embargo, ya tienen una fecha tentativa. Además, reveló algunos de los nombres de famosos que serían parte de la lista de invitados.

Los detalles de la boda

"Quiero saber cuándo te casas", fue uno de los mensajes que recibió Belén y que luego compartió, señalando que tras 5 años de relación, la ceremonia será el "próximo año, 2023".

Respecto al vestido de novia, reconoció que "no tengo nada aún. Jamás me he probado uno en mi vida”. En la misma línea, aseguró que grabará el momento y lo mostrará a los usuarios.

“Yo creo que el segundo semestre tendré que ir a probármelos todos. Grabaremos el momento. Manden ideas“, solicitó en el post.

Consultada sobre si invitaría a sus "padres" televisivos, Jorge Zabaleta y María Elena Swett, Belén respondió adjuntando una postal de los tres, y diciendo que "ambos están muy invitados", escribió.

Recordemos que la joven mantiene una estrecha relación con los actores desde hace más de 10 años. De hecho, Zabaleta fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio de su matrimonio.

"Me voy a desmayar", comentó en ese entonces. Tras esto, Soto le siguió el juego y respondió: "@zabaletachile Jajajajaja. Tendrás que acompañarme al altar papi Ricky".

Revisa la publicación de Belén Soto

