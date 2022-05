"No me huev...": La sincera respuesta de Neme a un maestro que le aconsejó mandarle "amor a sus ex"

24 may. 2022 - 12:00 hrs.

Un divertido momento ocurrió en el "Mucho Gusto" durante la mañana de este martes 24 de mayo, protagonizado por el conductor del espacio, José Antonio Neme.

Todo se dio en una conversación que mantenía el periodista con Karla Constant y Michelle Adam, sobre cómo afrontar la vida y la importancia de entregar amor, incluso a las exparejas.

A raíz de esto, Neme recordó que hace un tiempo, un "maestro" le recomendó: "Mándele amor a su ex". Pese a ese consejo, el periodista reconoció que "yo no les mando nada. Por algo son ex".

"¿Qué le voy a mandar amor a ese...?"

"No les deseo mal, pero tampoco quiero que se ganen el Kino, no me huev...", confesó, aunque su gurú de todas formas le aconsejaba superar ese "estadio infantil", pese a los motivos por los cuales la relación haya terminado.

"Todavía estoy intentándolo", asumió Neme, quien luego agregó, a modo de broma: "¿Qué le voy a mandar amor a ese...?", modulando frente a la cámara un típico chilenismo.

Ya hablando más en serio, el conductor asumió que, actualmente, se encuentra en un estado en el cual a sus ex "no les mando mala onda. La verdad no me interesa lo que les pase, ojalá estén muy bien, pero tampoco les deseo...", señaló, siendo complementada su respuesta por Michelle Adam, quien sentenció: "Lo mejor del mundo mundial".

"Claro, no, o sea, como tanto cariño, no", cerró Neme, dando el pase a sus compañeras para oír sus experiencias con sus exparejas.

