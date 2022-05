23 may. 2022 - 18:30 hrs.

Un incómodo momento vivieron este fin de semana los fanáticos de Paulina Rubio que se encontraban en el concierto que la mexicana brindó en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.

Rubio, quien también es conocida como "La chica dorada", está en medio de su gira llamada "Perrísimas" junto a su exenemiga mediática, la cantante Alejandra Guzmán.

"Usted me tocó"

Resulta que Paulina tomó la decisión de bajar del escenario para cantar junto a su público la canción "Nena", que originalmente grabó a dúo con el español Miguel Bosé.

Mientras dejaba el escenario, habría ocurrido el momento en que un guardia la tocó de forma indebida, y la cantante lo hizo saber a viva voz frente a todos los asistentes.

Hablando siempre en inglés, dijo: "Paren la música, paren la música. Señor, usted me tocó, usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad".

Mientras se escuchaban los abucheos de los presentes, Rubio le dijo al guardia que "no es mi novio", y luego siguió el show tal cual como estaba previsto, aunque en redes sociales el momento se hizo viral en pocas horas.

Revisa el momento

