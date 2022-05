"Con un poco de irritación": Daniela Aránguiz impacta con foto de su cara sin filtro tras retoque estético

23 may. 2022 - 15:00 hrs.

La influencer Daniela Aránguiz es una de las famosas chilenas que no oculta los retoques estéticos a los que se ha sometido para "mejorar" su apariencia.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Jorge Valdivia contó a sus más de 760 mil seguidores sobre el último tratamiento que está utilizando para rejuvenecer la piel de su rostro y eliminar imperfecciones.

"Así voy en mi proceso de peeling, todavía no llego al final", partió contando sobre el producto que se aplicó, el cual consta de una mascarilla despigmentante que se deja actuar por un tiempo máximo de 12 horas.

"No tengo filtro"

Mediante el formato stories, Daniela entregó detalles del procedimiento y dejó ver en varios registros cómo ha reaccionado su piel tras su primera sesión. "Miren, no tengo ninguna mancha, me dejé las pecas de la nariz si, esas me encantan", comentó.

En este contexto, reveló que varias seguidoras cuestionaron si realmente estaba mostrando su piel al natural, frente a lo que aprovechó de despejar dudas. "No tengo filtro, para que ustedes puedan ver cómo quedó. Estoy full con cremitas no más, sin base, porque obviamente no se puede poner nada de maquillaje", aclaró.

Asimismo, señaló que comenzó el tratamiento debido a un melasma, una afección cutánea que genera manchas oscuras en la piel, que la acomplejaba. "Se me marcaba la parte de arriba del labio y parecía que tuviera bigote, horrible", aseguró.

En su feed, la celebridad actualizó el estado de su piel a horas de aplicarse el producto, compartiendo una secuencia de imágenes de su rostro: "Sin filtro, con un poco de irritación y aún no termino por completo el tratamiento, vamos por una mejor piel", escribió en la descripción.

