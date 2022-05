Artistas urbanos chilenos son destacados en Spotify: Sus reproducciones "crecieron un 2.600% durante el último año"

21 may. 2022 - 17:30 hrs.

La plataforma líder en el streaming musical, Spotify, suele posicionar a la ciudad de Santiago como el lugar donde más se escucha reggaetón de todo el mundo, reconocimiento que nuestra capital viene obteniendo desde el año 2018.

Sin embargo, en lo que va del 2022, esto ha tenido un leve cambio, ya que si bien el género urbano sigue siendo el estilo musical que más se escucha en el país, ahora los artistas chilenos se toma las listas de reproducciones.

De acuerdo informó Spotify el pasado 20 de mayo, el 40% de la música del Top 50 de Chile son músicos criollos.

"Las reproducciones totales de la lista de reproducción Reggaetón Chileno de Spotify crecieron un 2.600% durante el último año", explicaron.

Actualmente, la playlist "Reggaetón Chileno" cuenta con 100 canciones, teniendo una duración de 6 horas con 6 minutos, en los que puedes escuchar a Cris Mj, Pailita, Marcianeke, Ak4:20, el Jordan 23, Tunechikidd, entre otros reconocidos artistas del momento.

"Lo que caracteriza al género urbano chileno es que retrata las realidades y luchas que los artistas enfrentan en sus vidas. Spotify ha ayudado a estos artistas a llevar su música a un público más amplio, no solo a los fanáticos a nivel nacional, sino también a los oyentes en México, Argentina y los Estados Unidos, que también aman el sonido chileno", dijo Spotify.

Esto mismo ha comentado en algunas ocasiones el talquino Marcianeke, el artista chileno más escuchado del momento.

"A la gente, aunque le guste o no, yo canto lo que vivo porque cuando no cantaba no quería estar vivo y lamentablemente es así, yo sé lo que canto. Lamentablemente, la verdad es cruda y yo canto la verdad", aseveró.

En este mismo contexto, Rodrigo Decono, gerente editorial de música de Spotify para el Cono Sur de América del Sur, explicó cómo partió este fenómeno.

"Desde que lanzamos la playlist de Reggaetón Chileno en 2019, vimos que Chile era un mercado con mucho potencial para el desarrollo de una escena urbana. Con tantos millones de fanáticos del género, tiene sentido que se desarrolle una nueva escena de artistas jóvenes", expuso.

El mismo informe entregó algunas de las canciones con mayor cantidad de transmisiones en la plataforma, teniendo algunas una gran popularidad a nivel internacional. Los temas destacados por Spotify son:

" Pásame la botella Remix " de Balbi El Chamako, Drakomafia, El Maniako The Boost, Jairo Vera y Malito Malozo

" de Balbi El Chamako, Drakomafia, El Maniako The Boost, Jairo Vera y Malito Malozo " Una Noche en Medellín " de Cris MJ

" de Cris MJ " Los Malvekes " interpretada por Cris Mj, Marcianeke, Simón la Letra y Stars Music

" interpretada por Cris Mj, Marcianeke, Simón la Letra y Stars Music " Mi Gata " de El Barto y Standly

" de El Barto y Standly "Pégate" de Standly

Las estadísticas dicen que las transmisiones en Chile han crecido un 32 %, siendo la generación Z la que representa al 35 % de todos los oyentes.

"Con la combinación de fanáticos generando una gran cantidad de transmisiones y una afluencia de talento local, el futuro es brillante para el reggaetón en Chile. Y a medida que la escena continúa evolucionando, Spotify estará aquí para destacar las pistas nuevas más populares", puntualizó la plataforma.

