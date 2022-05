Raquel Argandoña habló de su lejana relación con su hija Kel Calderón y envió mensaje a Eliseo Salazar

21 may. 2022 - 14:30 hrs.

La presentadora de televisión y empresaria chilena, Raquel Argandoña, habló de distintos aspectos de su vida, destacando lo que contó de su lejana relación con su hija Kel Calderón y el mensaje que le envió a su exmarido, Eliseo Salazar.

Y no fue lo único, ya que, además, dio pistas de su intimidad que su joven pareja.

"No puedo seguir mendigando amor"

Entre las confesiones que más impactaron de Raquel, fue cuando habló sobre la actual relación con su hija, la influencer Kel Calderón, con quien no habla desde que su otro hijo, Nano Calderón, lo condenaron por amenazar y provocar lesiones graves en contra de su padre, Hernán.

"Mi familia se rompió hace dos años, éramos cuatro y ahora somos dos", expresó Argandoña a un programa de Chilevisión.

Ante esto, la madre contó que muchas veces ha tratado de acercarse a su hija, sin conseguir mayor éxito.

"Llega un minuto en que dices basta, la persona sabe donde vivo, sabe que si algo le pasa siempre voy a estar ahí, pero yo no puedo seguir mendigando amor".

Confesando que la ha pasado mal, ha llorado y sufrido por su hija, la presentadora cree que no se merece ese trato. "Yo tengo derecho también a vivir, ya casi me fui para un lado, me merezco estar con la persona que quiero, me merezco estar con los amigos que están conmigo", enfatizó.

Con traje de policía incluido

Entre otras cosas que aprovechó de confesar Argandoña, fue sobre su vida sexual con su pareja Félix Ureta, 17 años menor que ella.

"Las mujeres cuando llegan a la tercera edad piensan que ya no deben tener sexo, como que el sexo lo dejan de lado y se preocupan de otra cosa", explicó.

Añadió que "creo que es la edad en la que uno tiene que preocuparse de entretener a su pareja, sorprenderla y no dejarse estar. Porque si no, miran para el lado y hasta el momento Félix está feliz".

Ante este consejo a las mujeres de su edad, Raquel también compartió cómo hacía feliz a su pareja, confesando que solía esperarlo con lencería y hasta usaba un traje de policía que a él le encantaba.

"Te diría que es el hombre que me llena cien por ciento, el que más me ha llenado cien por ciento. Es un hombre muy entretenido, que me hace reír, que me ha acompañado en las malas y en las buenas. Es un hombre que me sorprende día a día y que me entiende", sostuvo.

Eliseo Salazar y su "pistola metralleta"

Para finalizar con sus relatos, "La Quintrala" le envió un mensaje claro a su exmarido, el piloto de carreras, Eliseo Salazar, quién la había desmentido sobre una grave situación que habían vivido.

Durante su matrimonio, Raquel descubrió que Eliseo la engañaba y decidió enviarle una maleta con ropa a la casa de la otra mujer. Sin embargo, el deportista llegó a su casa con un arma.

"Había una ventana grande y él me decía 'abre la puerta del dormitorio'. Yo le respondí, 'no la voy a abrir', entonces él saca una pistola, que era una pistola metralleta, y dispara al aire, y en eso que dispara (suena el teléfono). 'Radiotaxi a la puerta' me dice un hombre", relató.

Para cerrar y en su estilo sentenció: "Yo solamente te quiero decir Eliseo una cosa, si tú me vuelves a desmentir yo voy a decir quién te regaló esa pistola metralleta. El nombre o el seudónimo empieza con 'M' y el apellido es con 'C' y murió. Ha sido bien comentada la persona. Así que me vuelves a desmentir y yo voy a decir quién te la regaló", recalcó.

