"Todo lo que soy y tengo te lo debo a ti": El tierno saludo de cumpleaños de Máximo a Cecilia Bolocco

20 may. 2022 - 13:00 hrs.

Un cariñoso saludo fue el que subió a través de su cuenta de Instagram el joven influencer Máximo Bolocco, a su madre, Cecilia Bolocco, a propósito de su cumpleaños ocurrido el jueves 19 de mayo.

La diva chilena celebró durante dicha jornada 57 años de vida, y Máximo quiso conmemorarla con un tierno posteo en redes sociales, incluyendo fotos inéditas de ambos.

El saludo de Máximo

El único hijo de Cecilia subió una galería de imágenes en donde aparecen ambos en diferentes etapas de su vida, desde que era un niño hasta la actualidad.

En la descripción partió escribiendo, "hoy día (jueves 19 de mayo) es el cumpleaños de una persona que admiro con toda mi vida, mi mamá".

"Siempre pensando en el otro, apoyando, ayudando, creando, alegrando, haciendo del mundo un mejor lugar sin nada en recompensa. Ha pasado por mucho, pero ha sabido salir adelante y convertiste en la mejor persona que conozco, te adoro mamá", agregó.

Para cerrar, le recalcó a la diva que, "todo lo que soy y tengo te lo debo a ti", logrando emocionar a todos sus fans, incluyendo a Cecilia Bolocco, quien le dejó un tierno mensaje de agradecimiento.

"Hijito mío. Me tienes llorando de emoción. Tú has sido quien le puso alas a mi corazón, le dio sentido a mi vida y la ha llenado de amor. Amor que me brota a borbotones y alegría por tenerte, te amo", junto a un emoji de un corazón.

Revisa la publicación y el comentario de Cecilia Bolocco

Comentario de Cecilia Bolocco a Máximo Bolocco

