Polémica por canción de Karol G: Pastor evangélico dice que "Mi Cama" es un mensaje al demonio

18 may. 2022 - 21:00 hrs.

“Mi cama”, uno de los mayores éxitos de Karol G, está envuelto en una polémica luego de que un pastor evangélico analizara de manera invertida la letra de la canción y asegurara que tiene un mensaje donde invoca al demonio.

El tema, que fue lanzado en 2018 en colaboración con su colega J Balvin, fue todo un éxito: solamente en el canal de YouTube el video alcanza más de 700 millones de reproducciones. Además, se llevó el Premio Lo Nuestro al Mejor Video del Año y estuvo nominada en los Premios Grammy en la categoría de Mejor Canción Urbana.

Pastor dice que Karol G envía un mensaje subliminal

En un video que circula en TikTok se puede ver al pastor evangélico en lo que parece ser un servicio dominical. Según el diario El Tiempo, pertenece a una Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú.

En el registro audiovisual, aparece el hombre reproduciendo el tema de la exnovia de Anuel AA mientras lo analiza y dice en un primer momento: “Que el señor reprenda el pom-pom-pom-pom", haciendo una clara alusión a la letra de la canción.

Luego de que la reproduce de manera invertida, aseguró: "Esa parte de la canción dice: ‘oh, sí, Satán, lleva su cuerpo contigo’. Ella lo está diciendo", insistió frente al público que lo aplaudió.

Fans defienden a Karol G

Hasta ahora, la artista colombiana no ha hecho algún pronunciamiento al respecto. Sin embargo, sus seguidores la defendieron y aseguraron que no es primera vez que algún pastor saca este tipo de conclusiones con respecto a la música urbana.

“Yo no escucho que diga eso, el fanatismo les hace buscar y escuchar lo que no hay”; “Sí se escucha, solo que creo que hicieron una edición de voz, no creo que eso sea verdad”; “Qué imaginación”, fueron algunas de las reacciones al video.

