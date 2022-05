"Yo sigo en duelo": Teresita Reyes revela lo mucho que extraña a su marido fallecido hace 6 años

17 may. 2022 - 17:00 hrs.

La actriz de "#PobreNovio" Teresita Reyes, abrió su corazón y reveló que sigue triste por la muerte de su marido, Jorge Giacaman, acontecida hace ya más de seis años.

En un programa de CHV, Teresita confesó que está recibiendo ayuda profesional para poder afrontar la ausencia de Giacaman, la cual, aseguró, le ha afectado más que la de sus hijos.

"Me dejó sola"

Tras ser consultada sobre cómo es su vida sin Jorge, sin tapujos, la actriz reveló que "ha sido súper difícil. Es que yo lo sigo queriendo a este hombre. Fíjate que fui a mi psiquiatra, porque me hago terapia, y le decía: ‘Yo creo que estoy así porque estoy en duelo'".

"Yo sigo en duelo, por él, de repente por el trabajo, de repente porque se fue mi hija a Brasil y me sentí abandonada, pero él...", agregó Teresita, antes de emocionarse y quedar silencio, continuando con tristeza su comentario.

"Es difícil hablar, no pensé que iba a ser tan duro, hubo un tiempo en que estaba bien, tranquila... pensaba en que me quedaba tanto por hacer con él, viajar, pasarlo bien después de trabajar tanto. Y se le ocurrió irse, y me dejó sola, teniendo cuatro cabros, tres nietos, no es lo mismo", sostuvo.

En ese momento rompió en un llanto desconsolado, mientras el entrevistador intentaba seguir con la conversación. En ese momento le consultó si es que se había planteado dejar la casa en donde formaron su familia, para así poder superar la partida de Jorge.

"Lo he pensado mil veces, pero algo... lo que pasa es que esa casa que tengo en el Cajón (del Maipo) la hicimos a pulso entre Jorge y yo. La compramos tres meses antes de casarnos", finalizó.

