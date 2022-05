Pablo Herrera da detalles de su pololeo puertas afuera: "Es espantoso despertar y dormir todos los días con alguien"

17 may. 2022 - 10:00 hrs.

El músico chileno Pablo Herrera está pololeando hace cerca de 16 meses con Karoll Román, a quien conoció en un pub de barrio Italia, comuna de Ñuñoa. Desde entonces que no se han separado y viven su pololeo en "casas diferentes", asegurando que les resulta mejor.

La historia de amor

Ambos se conocieron en un local de entretención nocturna, donde Pablo Herrera fue a tocar su música. Ya eran las diez de la noche y en aquel entonces todavía estaba el toque de queda, por lo que se hacía más complicado tomar un Uber.

"El auto no llegaba nunca, ya eran casi las diez y de repente veo caminando a una flaca gigante, que anda con otra chica. La flaca me dice '¿estás esperando Uber?' Le dije que sí y ella ofreció llevarme. Karoll fue la fresca, yo iba ahí tranquilo", cuenta en conversación con LUN.

Luego, fue Pablo quien le pidió su número de teléfono: "Ataqué con todo y así comenzamos a enganchar. No sé si se usa pedir pololeo, pero se dio por hecho que estábamos juntos y con nadie más".

Relación en "casas diferentes"

El intérprete vive entre Santiago y la Laguna de Aculeo, mientras que ella vive en Santiago. "Con la Karoll no nos hemos visto en varios días y eso es súper bueno. Generan ganas de verse, fortalece la relación", remarca el músico.

Por ello, señala que "cuando uno vive en torno al otro, no funciona nunca. Hay que dejar vivir y ahora las chicas son distintas. Me encanta andar con gente joven porque me siento mucho más vital".

Sobre la posibilidad de vivir juntos, Herrera la descarta de lleno: "Ya hice familia, ella también y cada uno en su casa es mucho mejor. Viví en pareja y no es lo mío, me resulta fome. Tiene que ser en casas diferentes. Me parece espantoso despertar y dormir todos los días con alguien", comenta.

Karoll comparte el mismo pensamiento al respecto. Ella salió de una relación de diez años, por lo que "no podría estar pensando en vivir con alguien. Me acomoda mucho la manera en que llevamos esta relación. Es rico estar separados un par de días para extrañarse".

"Me haces bien"

Su relación también ha estado marcada por el arte de la música. Román le escribió una canción llamada "me haces bien", la cual se la dedicó a Pablo y él la tomó para cantarla.

"Independiente de que sea mi pareja, es un orgullo que él cante una canción mía. Pablo me da mucha paz y mucha tranquilidad. Nunca hemos discutido, todo ha sido demasiado armonioso", confiesa la prevencionista de riesgos.

