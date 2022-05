"Uno también se siente egoísta": María José Quintanilla y sus aprensiones sobre la maternidad

16 may. 2022 - 11:00 hrs.

La cantante y conductora de "La hora de jugar", María José "Coté" Quintanilla, reveló en una sincera entrevista los temores que tiene con la maternidad.

Fue en un programa de Canal 13 que la figura de Mega abrió su corazón, contando por primera vez detalles de su relación amorosa con Eduardo, kinesiólogo casi una década mayor que ella, con quien lleva 3 años pololeando.

"Coté" y la maternidad

En primera instancia, María José reveló cómo fue que se conoció con Eduardo. Sin entrar en detalles, la artista de música ranchera reconoció que su novio es del grupo de amigos de su hermana mayor, y entre visitas a su casa, nació el amor.

Luego de lo anterior, confesó que para ella la maternidad no es un tema que está definitivamente zanjado. "No tengo claro lo que va a pasar conmigo", asumió.

"No he tomado una decisión, como que te dijera, 'no, yo sé que voy a ser mamá en algún minuto'. Hoy día no lo sé, me da susto la maternidad", ahondó.

Las razones que le asustan de la maternidad, reconoció que tienen que ver con los cambios corporales y hormonales, y también por el tema laboral.

"Uno tiene que separarse también de lo laboral, y lo laboral todo este tiempo ha sido mi gran hijo. Entonces uno también se siente uno un poco egoísta... por otro lado, digo, después si me dan ganas y es muy tarde... ¿Cómo encontrar la medida justa?", reflexionó.

Eduardo la acompaña en estos procesos, y le ha manifestado su apoyo sin presiones. "Me siento tranquila, en eso él me dice 'vamos' a todo", cerró.

