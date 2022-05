"Podría haber sido mucho peor": Diana Bolocco actualiza estado de salud de Cristián Sánchez tras caer de bicicleta

14 may. 2022 - 18:15 hrs.

El viernes 13 de mayo, el periodista Cristián Sánchez, sorprendió a su millón de seguidores en Instagram al publicar fotografías de un accidente que tuvo durante el día y que lo dejó con parches y una visita a la clínica.

Según comentó en su red social, su día "comenzó duro y complicado, pero terminó lleno de amor". Si bien él no mostró mayor preocupación antes sus seguidores, el conductor de televisión sufrió una dolorosa caída en bicicleta.

Caída en bicicleta

No es secreto que el conductor es fanático del deporte, llegando al punto de competir en grandes distancias. No obstante, el accidente que tuvo lo ha llevado a meditar sobre lo importante que es la seguridad al pedalear.

"Estoy bien, medio machucado, con algunas heridas y una fractura en el esternón…", fue el diagnóstico que compartió en su cuenta de Instagram, junto a fotografías que muestras los hechos ocurridos.

"Gracia -su hija menor- me vio y se puso a llorar (casi me rompió el corazón)!!!! Le expliqué que estaba bien… y ella tomó un lápiz y me escribió en los parches que tengo en la mano: 'papá te quiero mucho'", escribió junto a las fotografías.

"A los pocos minutos volvió con un vendaje igual al mío para acompañarme en mi dolor… (y ahí sí que me explotó el corazón de puro amor y derretimiento!!!!)", confesó el comunicador mientras mostraba los parches de ambos.

En medio de la situación, Cristián aprovechó la oportunidad de hacer un llamado a utilizar las medidas de seguridad necesarias en caso de salir a andar en bicicleta, por ejemplo, llevando puesto en todo momento el casco.

"EL CASCO SALVA VIDAS!!!!", escribió a modo de cierre en la descripción de su publicación, donde también mostró fotografías de cómo quedó de dañado su propio casco tras el golpe.

"Podría haber sido mucho peor"

El momento tenso que pasó la familia Sánchez Bolocco dejó con dudas a los fanáticos del matrimonio, por lo que Diana grabó un video para actualizar el estado de su esposo, quien se encuentra en recuperación, pero sin mayores complicaciones.

"Hola amigos y amigas lindas, gracias por todos los mensajes de preocupación por Cristián que tuvo ayer un accidente en bici", comenzó diciendo la conductora al referirse a la caída de su esposo.

"Está bien, está en la casa, adolorido no más, pero podría haber sido mucho peor, así que ahí cuidando al enfermo", fueron las palabras de la animadora de Mucho Gusto.

