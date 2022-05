"¡El casco salva vidas!": Cristián Sánchez sufre grave accidente en bicicleta y se fractura el esternón

13 may. 2022 - 09:00 hrs.

La tarde del jueves el periodista Cristián Sánchez informó que había sufrido una grave caída en bicicleta que lo mantuvo toda la jornada en una clínica y lo dejó con "algunas heridas y una fractura en el esternón".

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde el esposo de la conductora del matinal Mucho Gusto, Diana Bolocco, compartió una serie de imágenes en las que se puede ver cómo es atendido por los servicios de emergencia y el estado en que quedó su casco.

La reacción de su hija

"Un día que comenzó duro y complicado, pero que terminó lleno de amor... Hoy tuve una caída brava en bicicleta… Después de todo el día en la clínica llegué a mi casa", comienza el escrito de Sánchez.

En la imagen principal del post se puede ver al periodista y su hija Gracia, quien en "solidaridad" con su papá también se vendó sus dedos.

"La Gracia me vio y se puso a llorar, casi me rompió el corazón. Le expliqué que estaba bien y ella tomó un lápiz y me escribió en los parches que tengo en la mano: "papá te quiero mucho", casi se me rompió el corazón de nuevo", escribió.

"A los pocos minutos volvió con un vendaje igual al mío para acompañarme en mi dolor, y ahí sí que me explotó el corazón de puro amor y derretimiento. La Gracia tiene un corazón de oro", agregó el orgulloso padre.

"¡El casco salva vidas!"

Posteriormente, Sánchez entregó detalles de su estado de salud y las heridas que sufrió. "Estoy bien, medio machucado, con algunas heridas y una fractura en el esternón, pero muy bien cuidado", dijo.

"¡El casco salva vidas!", fue el potente mensaje con que el rostro de televisión terminó el post que preocupó a varios de sus seguidores.

