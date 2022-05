Daniela Aránguiz muestra los bellos regalos que recibió durante el Día de la Madre

10 may. 2022 - 18:30 hrs.

La influencer y exchica "Mekano", Daniela Aránguiz, mostró a través de sus redes sociales un pomposo regalo que recibió justo en el Día de la Madre.

Aránguiz se sumó a la lista de mamás famosas que lucieron en Instagram los regalos que le hizo llegar su familia.

Los regalos de Daniela Aránguiz

Usando el formato de historias de la mencionada red social, Daniela aparece en una foto con un gran ramo de rosas blancas entre sus brazos, mirando directamente a la cámara.

En el sillón donde está sentada, además se puede apreciar una delicada caja de confites, envuelta con un lazo rosado, el cual combina con el suéter que está utilizando.

Las vacaciones de Daniela Aránguiz

Desde hace algunos días, Daniela Aránguiz junto a su esposo, Jorge Valdivia, se encuentran disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en Miami, Estados Unidos, desde donde han subido diversos registros de sus exclusivos panoramas.

Entre algunos de los puntos turísticos que la influencer y el "Mago" visitaron se encuentra el complejo turístico de Universal Studios. También hubo espacio para el romance, ya que la pareja mostró imágenes de una íntima velada donde cenaron juntos antes de irse de fiesta.

"Qué belleza de lugar"

Además, fue la exchica "Mekano" quien sorprendió con una nueva postal de su escapada al extranjero, en donde posó en el Gianni's at the Former Versace Mansion, un lujoso restaurante ubicado en la mansión de la familia de reconocidos diseñadores.

"Qué belleza de lugar", expresó Aránguiz en la descripción de la instantánea, en la que aparece vestida con un elegante vestido blanco de encaje.

A través de sus stories de la red social, Daniela posteó una fotografía junto a Valdivia, dejando ver a sus espaldas parte de la impresionante arquitectura. Más tarde, compartió que ambos disfrutaron del cálido clima estadounidense en la playa.

Anteriormente, la mujer desató la ternura entre sus seguidores con una fotografía dándose un tierno beso con su marido, sobre la que escribió: "Amándote. Luna de miel".

