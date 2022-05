¿De qué habla "Andrea" de Bad Bunny? Esta es la trágica historia que dio origen a la canción

No ha pasado ni una semana desde que Bad Bunny estrenó su esperado nuevo álbum, "Un Verano Sin Ti", y ya es todo un éxito por sus melodías tropicales y las diversas colaboraciones que incluye.

Sin embargo, entre las 23 canciones que contiene el disco hay una en particular que ha captado la atención de los fanáticos del "Conejo Malo", debido al contenido de su letra. Se trata del track 19, "Andrea", un tema interpretado por el puertorriqueño y el dúo Buscabulla que esconde un significado especial.

Más allá de que promueve el empoderamiento femenino y llama a tomar conciencia sobre la violencia de género, varios internautas apuntan a que el tema estaría inspirado en una víctima de femicidio: Andrea Ruiz.

“Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten

Que cuando compre pan, no le piten

Que no le pregunten qué hizo ayer

Y un futuro lindo le inviten

Que le den respeto y nunca se lo quiten” – Andrea de Bad bunny pic.twitter.com/4x0a7jTM61