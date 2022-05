"Es muy fuerte lo que me ha pasado": Rodrigo Sepúlveda y la especial relación que tiene con las creadoras de su fan club

09 may. 2022 - 13:00 hrs.

Desde que comenzó en la conducción del noticiero Meganoticias Alerta los fines de semana, la popularidad de Rodrigo Sepúlveda se ha incrementado notablemente y hoy ya es una de las figuras televisivas más queridas de la televisión chilena.

La cercanía que ha generado con la audiencia ha dado como resultado la formación del fan club oficial del periodista, "Te lo cedo lover", con cuyas fundadoras mantiene una estrecha relación.

"Es muy fuerte lo que me ha pasado", partió contando el comunicador en conversación con LUN, donde expresó que "el cariño que me han entregado. Me gusta escuchar, compartir y ayudar a los que lo necesitan. Así que estoy muy feliz con todo lo que se ha ido formando".

"Eternamente agradecido"

En concreto, la comunidad, como prefiere denominarlo el propio Sepúlveda, se lanzó en Instagram con el nombre de F.C.O_rodrigosepulveda y ya suma más de 1.300 seguidores. Graciela Fuentes y Pamela Carrasco fueron las creadoras y se conocieron esperando a Rodrigo en el canal.

"Fue después de que le llevamos unos calcetines de Kiss para su perrito y para Nala, su otra mascota. Le planteamos esta idea de la comunidad y aceptó gustoso con la humildad que lo caracteriza", recordó Graciela.

El rostro de Mega detalló que "conocí a Graciela como a muchas personas que me van a ver al canal. Está afectada de una enfermedad y uno trata de ayudar, escuchar y compartir con ella y Pamela".

Según dijo Pamela, el conductor forjó un gran lazo con su hijo Fabián, quien tiene 7 años y es autista. "Cada vez que veía a Rodrigo se tranquilizaba. Ahora es su fan número uno. Rodrigo se ha portado muy bien con mi hijo Fabián y eso me llena el alma", señaló.

Sobre su reacción al saber sobre el fan club, Rodrigo manifestó que "las abracé, porque son personas de muchos sentimientos, mucha piel. Les dije que estaba eternamente agradecido. Nos sacamos fotos y por ahí canalizo”.

En cuanto a su amistad con Fabián, el pequeño fanático de Sepu, el periodista expresó, "Pamela me manda videos de Fabián y me emociono con eso, lo adoro, y entre ellas comenzaron a armar esto tan lindo”.

