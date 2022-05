Justin Bieber admite que su matrimonio con Hailey fue un error: "Pensaba que lo iba a arreglar todo"

06 may. 2022 - 14:00 hrs.

El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió a sus fanáticos tras emitir unas reveladoras declaraciones sobre su matrimonio con Hailey Baldwin (Bieber), su esposa desde hace tres años.

Tras una enfrentar una etapa marcada por los excesos y la fama mundial que le ha tocado vivir desde adolescente, el artista ha señalado que su vida cambió cuando se acercó a Dios y conoció a su actual esposa.

Sin embargo, durante su participación en el podcast de Apple Music, "The Ebro Show’" el intérprete de "Stay" comentó que había cometido un error al casarse con la modelo y explicó la razón.

"Pensaba que lo iba a arreglar todo"

Recordemos que la pareja contrajo el vínculo civil en 2018, cuando él tenía 24 años y ella 22. Un año más tarde celebraron la ceremonia por la iglesia, donde estuvieron presentes familiares y amigos.

Sobre su matrimonio con la hija del actor Stephen Baldwin, Bieber explicó que "al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé tuve una crisis emocional porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo".

En este sentido, agregó que "lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita".

Al respecto, sostuvo que se equivocó al esperar que Hailey actuara de una determinada manera. "Tú quieres que tu esposa haga algo que tú no estás haciendo. A veces es difícil mirarse en el espejo y darse cuenta de que tal vez no eres la persona que necesariamente pensabas que eras", profundizó.

“Te das cuenta de que quizá no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes. Te das cuenta de que no es necesariamente así, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida", complementó el artista.

Asimismo, remarcó que su unión con Hailey sigue en pie y que ha sido una persona muy importante en el proceso de recuperación de su salud mental. "Estamos construyendo momentos como pareja. Antes, yo no tenía hogar, no tenía pareja, no tenía a quién amar. Pero ahora lo tengo”, concluyó.

