"No saben lo triste que me pone": El problema de salud de Fanny Cuevas por el que tendrá que operarse

05 may. 2022 - 13:00 hrs.

La exchica reality Fanny Cuevas ocupó sus redes sociales para comunicar una noticia sobre su estado de salud, el cual preocupó a sus cientos de miles de seguidores.

Y es que Fanny reveló que, producto de una lesión en una de sus rodillas que ha tenido durante ya varios meses, tendrá que próximamente ser intervenida quirúrgicamente.

El lamento de Fanny Cuevas

La influencer, a través de las historias de Instagram, subió un largo texto en donde partió redactando: "La vida es tan hermosa y complicada. En este 2022 me han ocurrido un montón de sucesos inesperados, como por ejemplo, lidiar día a día con una lesión que tengo en mi rodilla derecha".

Cuevas aseguró que durante semanas ha tenido que soportar "dolor y molestias a diario, me dejé estar mucho tiempo soportando y haciendo como si no existiera el dolor, pero llega ese momento en donde el cuerpo mismo dice: ¡Basta! ¡No me sigas maltratando así!".

Fanny Cuevas

"Sabemos que la salud aquí en Chile es horrible, consultas y tratamientos caros, mala atención, demasiada espera para mi gusto, pero es así donde vivo y donde me atiendo. Me encantaría tener la posibilidad de atenderme fuera, pero no la tengo", agregó.

Tras hacerse una resonancia magnética, los profesionales alertaron que tendrá que operarse. "No saben lo triste que me pone, aunque soy una agradecida de Dios por darme la oportunidad de reivindicarme con mí misma, agradecida que tenga solución, aunque sea a largo plazo", aclaró.

Por último, recomendó a sus seguidores que "si tienes alguna molestia, no dejes pasar tanto tiempo, ya que no tenemos otro cuerpo para ir reponiendo algunas fallas que vamos generando por no cuidarnos bien".

Revisa la historia

Historia de Fanny Cuevas

Todo sobre Famosos chilenos