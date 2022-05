Un monumento robado y los café con piernas: Lo que destacó Luisito Comunica en su video sobre Chile

05 may. 2022 - 14:00 hrs.

Desde que aterrizó en Chile, el youtuber mexicano Luisito Comunica ha realizado toda una travesía, recorriendo desde lugares históricos en la zona centro, como el Palacio de La Moneda, hasta los maravillosos paisajes de las Torres del Paine, en el extremo sur del país.

Hace poco más de tres años que el popular creador conoció el desierto chileno. En esta oportunidad, optó por visitar algunos puntos emblemáticos de Santiago, que fueron los que aparecieron en su primer video en Chile en esta nueva visita.

El robo de un monumento

Además de mostrar cómo fue el tour que hizo en la sede presidencial, el mexicano pasó por la Plaza de Armas de Santiago, desde donde contó a sus fanáticos un particular dato, ya que constató el robo de un monumento.

"Ojito aquí, esto está muy interesante, este es el punto cero de Chile, marcado acá, bueno, debería de haber una placa, una medalla aquí, algún emblema", partió diciendo en el registro, en el que se ve el espacio vacío donde debía estar ubicada la distinción.

"Curiosamente, no está, me dicen acá los locales, como que me están pasando el chisme, de que se robaron la placa, desapareció un día misteriosamente", explicó ante la cámara. En este sentido, señaló entre risas que "me imagino la van a estar remplazando pronto, pero sí, nos tocó ver el momento histórico en el que la placa de Santiago, del punto cero, fue robada".

"Vaya actividad peculiar"

En tanto, al caminar por la calle Bandera, el influencer se encontró con un café con piernas, ante lo que señaló que "es algo bien chileno". Asimismo, destacó que la primera vez que vino a Chile le comentaron sobre estos: "Dije, vaya dato curioso, vaya actividad peculiar".

"Miren este lugar que está ante nuestros ojos, chequen: 'Nacionales e internacionales, te esperamos en Bandera, las chicas más lindas'", leyó en el cartel de uno los locales.

Al respecto, explicó que "son lugares que, en su mayoría caballeros, van a tomarse un café, y pues las chicas que te atienden pueden ser muy guapas, es como mucho coqueteo, tal vez puedes ver algo por ahí como striptease".

Posteriormente, Luisito aprovechó de degustar una bebida típica chilena, el popular mote con huesillo que suelen vender en la capital, e incluso le puso nota. "La verdad está rico, le voy a dar un tres al buen mote chileno de una luca", expresó.

