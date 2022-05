"Que alguien le explique": La petición que Millaray Viera hizo a sus fans para su hija Julieta

04 may. 2022 - 11:30 hrs.

La comunicadora e influencer chilena, Millaray Viera, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece junto a su hija mayor, Julieta, con una descripción que desató las risas entre sus más de 700 mil seguidores.

Julieta, de 13 años, es fruto del finalizado matrimonio que Millaray sostuvo con el músico y vocalista de "Los Bunkers", Álvaro López.

"Que alguien le explique"

Este martes 3 de mayo, Viera publicó una foto en donde está acompañada de su hija, Julieta, con looks bastantes diferentes.

Mientras Millaray luce unos pantalones y chaleco negro, que combinó con un abrigo café claro, su retoña, quien al parecer no tenía frío, lleva puesta una polera y un short, que combinó con unas zapatillas blancas.

Consciente de que el look de Julieta no es acorde a la estación, "Milla" escribió en la descripción: "que alguien le explique a la adolescente que ya no estamos en verano".

Su mensaje causó risas entre sus fans y también, fue compartido por muchas madres, quienes se encontrarían en la misma situación con sus hijos.

"Mis adolescentes andan igual", "uff, estamos en las mismas", "qué linda está Julieta", "si encuentras a alguien... que de pasadita le diga a la mía", "no pescan, nada que hacer", "es el calor de la juventud", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el posteo.

