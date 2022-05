Tuvo que pedirle ayuda al cajero: La divertida anécdota de Neme en el peaje hacia Algarrobo

04 may. 2022 - 10:00 hrs.

Una divertida y curiosa anécdota fue la que contó el conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, vivida durante este fin de semana.

Resulta que Neme el pasado domingo 1 de mayo, visitó a su amiga Katherine Salosny en su nueva casa, ubicada en la playera comuna de Algarrobo. Nunca pensó que, en plena carretera, tendría un problema al momento de pagar el peaje.

El problema de Neme

José Antonio iba totalmente convencido que había "free flow" o flujo libre en el camino que conecta Santiago con Algarrobo. Al menos en la ruta 68 logró pasar por un pórtico que hizo el cobro directamente a su cuenta del tag.

No obstante, al momento de tomar el desvío hacia Algarrobo, había otro peaje, el cual no contaba con la metodología "free flow", y más encima, solo aceptaba pagos en efectivo. Y para mala suerte de Neme, no tenía ni siquiera un billete en su poder.

Ya en la caseta, el periodista comenzó a hacer un "taco", mientras buscaba una solución a su problema. El conductor del matinal le planteó al operador del peaje que lo dejara avanzar para buscar el primer retorno y así devolverse y buscar otras alternativas para llegar a Algarrobo.

No obstante, el trabajador estaba impedido de abrir la barrera sin antes haber recibido el pago. Afortunadamente, encontraron una solución en conjunto.

"(El cajero) me dice, 'yo le voy a ayudar. Le voy a hacer el favor (...) Hágame una transferencia a mí y yo le pago el peaje'. Así que yo le hice la transferencia, le transferí un poquito más, $500 más o luca, como un gesto", explicó el periodista, quien quedó sorprendido al saber los datos bancarios del cajero, quien tenía un RUT cercano a la cifra 20.

"Yo soy como 13, imagínate", señaló a Karla entre risas, y luego valoró la actitud del trabajador. "Todavía queda gente, y gente joven, además, amorosa", cerró.

