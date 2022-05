Así es la vida de la actriz Gabriela Ernst de "Amango": Cría a sus tres hijos y se dedica a la música por las noches

03 may. 2022 - 17:00 hrs.

Uno de los personajes más queridos de la serie juvenil "Amango" fue el de la tierna Paloma Ramírez, interpretada por la actriz y cantante Gabriela Ernst.

A más de una década del fin de la serie, hoy Ernst tiene 28 años y ya es madre de tres niños. En entrevista con LUN, la veinteañera dio los pormenores sobre cómo es su vida siendo madre, a propósito del próximo Día de la Mamá a celebrarse el domingo 8 de mayo.

Su vida siendo madre

De entrada, Ernst aclara que, por ahora, no piensa en agrandar su familia. "Me encanta ser mamá. Y si algún día en un futuro muy lejano me enamoro de alguien y tengo una relación estable, no lo descarto. Pero por ahora estaremos así varios años más", informó.

Y es que tomó esa decisión basada en las experiencias amorosas que ha tenido. Su primera hija la tuvo soltera a los 19 años; con el padre de su segundo retoño terminó hace varios años; y la relación con el papá de su tercer hijo acabó hace 7 meses. "Me patearon, no estaba casada, estaba conviviendo. Pobre novia", bromeó.

La cantante aseguró que ya "tiró la esponja" con el amor. "Yo ya perdí la esperanza. La tercera es la vencida: tres fracasos amorosos. Mejor me voy a dedicar a mis gatos", aseveró.

Eso sí, es enfática en sentenciar que no es prioridad en su vida actual tener pareja. "De aquí a unos años más no sé si pueda estar con alguien, a no ser que sea un colega o una persona con quien pueda compartir de mi tiempo trabajando. Pero más allá de eso, lo veo muy poco posible", agregó.

Y es que el poco tiempo que le dejan sus hijos, prefiere tomarlo para ella y sus proyectos personales como la música.

"Cuando están todos durmiendo, llega esa calma y silencio y logro disfrutar y trabajar en mi música, o me pongo a componer y ordenar cosas que no pude hacer. Siento que ser mamá de tres me ha convertido en un búho, porque soy más funcional para mis cosas mientras mis hijos duermen", cerró.

