¿Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars?

"May the fourth be with you" o "May the 4th be with you". Una frase muy recurrente cada 4 de mayo que, año a año, vuelve como un día especial para los fanáticos de la saga Star Wars.

Y es que, sin duda alguna, son miles los fanáticos de la saga alrededor del mundo que se reúnen durante esta fecha a realizar diversas actividades para celebrar en nombre de la franquicia.

Si bien este es un hecho que se mantiene vigente, no es algo para novedoso, ya que desde 1979 se viene celebrando la jornada en todo el planeta con disfraces, desfiles, maratones de películas e incluso importantes ofertas en objetos de colección relativos a la historia.

Si bien la primera película de la trílogia original de "La Guerra de las Galaxias" fue estrenada el 25 de mayo de 1977, la conmemoración se debe a un juego de palabras acuñado por un diario británico, y que hasta ahora provoca el festejo de sus fanáticos cada año.

La historia del nacimiento de la celebración

Corría el año 1979 y en el Reino Unido sucedía un hito histórico: Margaret Thatcher asumía como primera ministra, precisamente un día 4 de mayo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo.

Por este motivo, es que el diario London Evening News publicó una nota en su portada al más puro estilo inglés, con la frase que pasó a la historia: "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations", haciendo un juego de palabras con la popular expresión de los caballeros Jedi: "May the Force be with you" o, en español: "Que la Fuerza te acompañe".

Esa portada terminó por marcar un hito en la cultura popular, dando paso a diversos eventos, convenciones y celebraciones en todo el mundo para una de las sagas de películas más exitosas de la historia.

Sin embargo, para muchos la fiesta no termina el 4 de mayo, ya que muchos fanáticos también celebran al día siguiente, o sea, el 5 de mayo, jornada en que se conmemora la festividad conocida como "The Revenge of the fifth" o "La venganza del 5".

Este es otro juego de palabras que utilizan los fanáticos para recordar la película "Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith" (Revenge of the Sith).

Cabe recordar que los Sith son todos los seguidores del Lado Oscuro de La Fuerza, es decir, los enemigos naturales de los caballeros Jedi.

