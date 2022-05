Gary Medel anuncia que se radicará en Europa: "Me importa que mi familia tenga garantizada salud y educación"

02 may. 2022 - 12:00 hrs.

Gary Medel anunció que el día en que decida retirarse del fútbol no tiene intenciones de regresar a Chile, ya que tiene planes de radicarse en España junto a su esposa de dicha nacionalidad, Cristina Morales.

A través de una conversación con LUN, el defensa explicó que junto a Cristina tomaron dicha decisión. En el país europeo tienen casa en Marbella y Madrid, y alternarán sus días en cada uno de los hogares.

Frente a la pregunta de que si extrañará a su familia y las costumbres chilenas, Medel aseguró que no lo cree así. "Estoy hace catorce años fuera de Chile y ya estoy acostumbrado. Quizás cuando partí, soltero en ese tiempo, pensé que volvería, pero ya no. Además, mis padres y mis hijos siempre han viajado donde yo he estado y seguirá siendo igual", sentenció.

Los motivos para quedarse en España

En la entrevista, Gary reveló los poderosos motivos que tiene para quedarse en España, que van más allá de que su esposa sea de dicha nacionalidad.

"Se vive bien. Me encanta la comida española (...) la paella, las tortillas. Mi señora y mi suegra las cocinan muy bien, así que soy fanático", bromeó.

Valoró además la seguridad de España, y que en dicho país su familia "tenga garantizada la salud y la educación", comparando el sistema de allá con el chileno con un ejemplo muy cercano.

"Uno se llega a sorprender con lo que se vive en Chile. Le voy a contar el caso de mi mamá. Ella, por tener preexistencia por enfermedades como la diabetes, no tiene previsión. Todo tiene que hacerlo en forma particular (...) yo gasté $17 millones por dos veces que mi mamá estuvo internada", indicó.

Agregó que "está claro que la buena atención de salud no está garantizada en Chile. Yo por suerte puedo costearla, pero sé que muchos no pueden. Lo mismo con la educación. Eso es distinto en España".

